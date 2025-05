DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Om 23.56 uur is in de nacht van woensdag op donderdag een 50 jarige man mishandeld en in het water geschopt. Getuigen belden de politie. Toen deze ter plaatse kwam was het slachtoffer al uit het water geklauterd. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Hij wordt omschreven als een man van ca. 38 jaar, 1.70 m lang met een fors postuur en donker halflang haar. Hij is vermoedelijk van Russische afkomst.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Lathen

Bij een gebouw aan de Am Seitenkanal in Lathen zijn ramen ingegooid en is het metselwerk beschadigd. Ook is een deel van het gebouw met graffiti beklad. Doordat ook een afvoer werd beschadigd is er waterschade ontstaan. Een personenauto die op het terrei stond moest het ook ontgelden. De vernielingen zijn mogelijk in de avond van 2 mei gepleegd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lathen 05933/924570.

Weener

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die vanmorgen rond 7.50 uur op de Norderstraße in Weener plaatsvond. Ter hoogte van huisnummer 73 botste daar een tegemoetkomende auto tegen de buitenspiegel van de auto van een 45 jarige vrouw. De bestuurder van de groene (vermoedelijke) VW bus is doorgereden. Deze wagen heeft eveneens een kapotte buitenspiegel.

De brandweer van Weener is gisteren om 17.30 uur uitgerukt voor een kind dat bij een speelplaats aan de Holunderweg met zijn voet in een metalen voetbaldoel vast zat. Door de buizen van het doel met een spreider voorzichtig uit elkaar te drukken wist de brandweer het kind uit zijn benarde positie te bevrijden. Het kind werd door een arts onderzocht; verdere behandeling in een ziekenhuis was niet nodig. (Bron: Brandweer Weener)