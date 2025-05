Bezoekers genieten van diverse optredens in centrum Winschoten (video-update)

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG WEEKEND | AANGENAME TEMPERATUREN

Het is een vrij zonnige zaterdag maar er onstaan wel stapelwolken en er zullen dus ook wel bewolkte momenten voorkomen. Er komt vanmiddag een matige noordwestenwind te staan, de maximumtemperatuur is ongeveer 18 graden.

Morgen is er een zwakke tot matige noordenwind met windkracht 2 tot 4 en het wordt morgenmiddag een graad of 19. Het weerbeeld is vergelijkbaar met dat van vandaag: vooral in de ochtend is er zon, in de middag is er soms veel bewolking.

Na dit weekend is het op maandag en dinsdag ook redelijk rustig weer, met flinke zonnige perioden. De wind draait bij naar het noordoosten en dat geeft middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Na dinsdag draait de wind terug naar het noorden en dat brengt dan koeler weer met 18 tot 20 graden. Er komt ook iets meer bewolking en donderdag en vrijdag is er kans op een bui, maar meer kans op buien is er eigenlijk pas in het volgende weekend. Dan is de wind gedraaid naar het westen en dan zouden storingen met regengebieden tot bij ons moeten kunnen komen.