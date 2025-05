Studenten en archeologen graven naar kloostergeschiedenis in Ter Apel

TER APEL – Deze week is een team van ongeveer 45 archeologen en studenten begonnen aan een nieuwe ronde opgravingen bij het middeleeuwse Klooster Ter Apel. Tot en met 6 juni wordt er intensief onderzoek gedaan aan zowel de oost- als zuidzijde van het monumentale gebouw.



Op het terrein aan de zuidkant is een opvallende opgravingstent geplaatst, waar dagelijks wordt gewerkt onder het goedkeurend oog van Paus Leo XIV (afgebeeld op een drieluik naast de tent). De tent is inmiddels liefdevol gedoopt tot “Het Huis van Het Nieuwe Licht”, een knipoog naar de nieuwe vondsten en inzichten die er naar boven komen.



Een grote groep eerstejaars archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van de graafploeg. Zij doen veldwerkervaring op onder begeleiding van professionals van het Groninger Instituut voor Archeologie. Het is een zogeheten leeropgraving, mede mogelijk gemaakt door het Gebroeders Hessefonds, de Provincie Groningen en de RUG.



Graven naar verborgen kloosterverhalen

Aan de oostzijde zijn inmiddels boomwortels verwijderd om plaats te maken voor nauwkeurig bodemonderzoek. Daarbij wordt laagje voor laagje de grond afgegraven om kleurverschillen en sporen van menselijke activiteit in kaart te brengen. Zo hopen de archeologen antwoord te vinden op oude vragen: had het klooster in de late middeleeuwen een eigen visvijver? En hoe werd die beheerd? Ook wordt gezocht naar sporen van een vermeende keuken met kelder rechts van de huidige kloosteringang, waar vorig jaar al muurresten zijn ontdekt.



Aan de zuidzijde ligt de focus op een oude gracht en andere structuren die zichtbaar zijn op historische kaarten. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan, al blijft het nog even spannend wat er precies aan het licht zal komen.



Bezoekers welkom – zelfs om mee te helpen

Nieuwsgierigen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen. Op werkdagen om 14.00 uur worden er gratis inlooprondleidingen gegeven over het opgravingsterrein. Bezoekers kunnen onder begeleiding van Stichting Archeologie en Monument zelfs zelf graven, zeven en spoelen. Voor wie écht vieze handen wil, is er de mogelijkheid om mee te doen als vrijwilliger. Aanmelden kan via: hansvanwesting@gmail.com.



Praktische informatie

Wanneer: 12 mei t/m 6 juni 2025

Waar: Terrein rond het Klooster Ter Apel (oost- en zuidzijde)



Meer informatie en updates: www.kloosterarcheologie.nl

Toegang en deelname: Gratis

André Dümmer