Westerwolde en BNC gaan op de Barlage de strijd aan om de vierde plaats

VLAGTWEDDE – Voor Westerwolde staat zondagmiddag 18 mei in de een na laatste competitieronde op de eigen Barlage een treffen met het “Finnerwoller” BNC op het programma. Inzet van deze ontmoeting is de strijd om de vierde plaats in de eindstand van de competitie. Bij winst eindigt Westerwolde definitief op deze eventueel recht op meer gevende plaats; bij verlies of een gelijkspel zal de laatste competitieronde wat dit betreft de doorslag geven.

Het gat met nummer drie Nieuw-Buinen bedraagt momenteel zes punten en met nog twee wedstrijden te spelen is er dus alleen een theoretische mogelijkheid nog een plaatsje te klimmen op de ranglijst. Maar ook de vierde plaats staat zo goed als zeker garant voor het spelen van nacompetitie. En dat zou een mooi, sportief succes zijn voor de Westerwolder-elf na met name een succesvolle tweede competitiehelft. En wat er dan eventueel nog in het vat zit valt naderhand te bezien, maar in een nog niet al te lang verleden heeft geheel Westerwolde ervaren dat het binnen een dergelijke afsluiting van de competitie alle kanten op kan gaan.

De strijd om het kampioenschap in de vierde klasse B gaat nog tussen twee ploegen, waarbij Actief na de grote winst afgelopen donderdagavond op Eext (9 – 0) veruit de beste papieren heeft. Hoewel Heiligerlee momenteel hetzelfde aantal punten heeft als de huidige koploper, zal deze tegenstander van Westerwolde in de laatste competitieronde (25 mei) met grote cijfers van de Vlagtwedders moeten winnen om nog in aanmerking te komen voor het kampioenschap. Hierbij opgemerkt dat Actief zondagmiddag nog wel moet winnen van nummer een na laatst Groen Geel. Troost voor Heiligerlee is dat men al winnaar is van de eerste periode en dus gegarandeerd deelnemer is aan de nacompetitie. Spanning omtrent de plaatsen een tot en met vier, maar ook onderin kan er met betrekking tot het spelen van promotie-/ degradatiewedstrijden nog van alles gebeuren. Zeker is dat Eext is gedegradeerd en dat Groen Geel niet meer ontkomt aan het spelen van nacompetitie. Maar voor nummer elf Gieterveen bestaat er nog de mogelijkheid aan het spelen van nacompetitie te ontsnappen. Ingrediënten genoeg om het slot van de competitie in 4B zowel bovenin als in de staart direct langs de lijn (hopelijk op De Barlage) of op afstand te volgen.

BNC staat momenteel op de vijfde plaats in de tussenstand. Van de 22 gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver twaalf te winnen en vier keer gelijk te spelen; de overige zes wedstrijden werden met een nederlaag afgesloten. Dit betekent dus dat de ploeg uit Finsterwolde momenteel 40 punten heeft. Het doelsaldo hierbij van de mannen van trainer Loek Swarts (geen onbekende voor voetbalminnend Westerwolde) is 59 – 33, waarmee men een behoorlijke “voorspong” heeft op het doelsaldo van Westerwolde.

Ondanks de jammerlijke nederlaag afgelopen zondagmiddag op De Barlage tegen Actief (3 – 4), staat Westerwolde op dit moment nog steeds op de keurige vierde plaats in de tussenstand. De ploeg van de leiders Leo Teuben en Marco Wichers heeft uit de tot nu toe 22 gespeelde wedstrijden 42 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 52 doelpunten voor en 36 tegen. Maar zoals reeds gememoreerd, winst komende zondag op De Barlage betekent al een mooie vierde plaats in de competitie 2024 / 2025. En dat is iets waar men vast en zeker met de nodige inzet voor wil strijden.

Scheidsrechter bij Westerwolde – BNC is dhr. K. Mustafa uit Groningen; hij floot Westerwolde ook al in het eerste treffen met Veelerveen dit seizoen. De wedstrijd op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Arjen Bulder, spelend in Westerwolde JO11-1. Bij het betreden van het sportpark zal zondagmiddag aan de niet-leden van Westerwolde een entreebedrag worden gevraagd en natuurlijk wordt deelname aan de verloting op prijs gesteld door één of meerdere programmablaadjes te kopen.

Wedstrijdsponsor

Voor de derde keer dit seizoen is een van de hoofdsponsoren van de vereniging, het Onstwedder bedrijf Houthandel Westerwolde, wedstrijdsponsor bij een wedstrijd van Westerwolde. Als inwoner van Vlagtwedde runt Alexander Okken in het buurtdorp Onstwedde dit wijd en zijd bekend staand bedrijf in materialen voor binnen en buiten. Houthandel Westerwolde is al ruim 55 jaar de plek voor hout-, bouw- en tuinmaterialen en is er voor iedere klus, van de doe-het-zelver tot de professional. Men levert aan particulieren en zijn partner voor bouw-, hoveniers- en klussenbedrijven. Houthandel Westerwolde heeft altijd ruim 4000 producten op voorraad.

Vanuit de v.v. Westerwolde is er dan ook veel waardering voor het feit dat het bedrijf zondagmiddag andermaal de wedstrijdbal wil aanbieden, nu bij de ontmoeting met BNC. Dit alles in de hoop dat ook deze wedstrijd, evenals de vorige twee wedstrijden onder hun sponsorschap, voor Westerwolde op een positieve manier mag verlopen. Maar zoals al gezegd, de ondersteuning van de vereniging op deze manier wordt andermaal zeer gewaardeerd.

HJ Pleiter