Bingo voor het Goede Doel: strijd tegen ALS bij DEK Blauwestad

BLAUWESTAD – Vanmorgen werd er onder grote belangstelling een bingo gehouden bij DEK in de Blauwestad. De opbrengst komt ten goede aan het goede doel ALS.



Vanmorgen werd op het terras van DEK Blauwestad een speciale bingo-ochtend georganiseerd. Dit om geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte ALS en als een bijzonder eerbetoon aan Greetje.

In 2022 kreeg Greetje Heemstra uit Winschoten de diagnose ALS. Naast de angst en het verdriet wat dit met zich meebrengt, ze zich volledig in voor de strijd tegen ALS in de hoop dat er een oplossing komt voor deze mensonterende ziekte.

In 2024 is Greetje, samen met haar dochter, zoon en vele anderen, de Mont Ventoux in Frankrijk opgegaan om aandacht te vragen voor ALS. Op de fiets werd ze de berg op gereden, terwijl haar kinderen en anderen lopend of klimmend deze indrukwekkende tocht maakten. Een ongelofelijk krachtige prestatie!

Ook dit jaar gaat Team Greetje weer de de Mont Ventoux op. Helaas kan Greetje niet mee. Deze dertiende editie is op 12 juni aanstaande. Tijdens de Tour du ALS beklimmen opnieuw honderden mensen fietsend, rennend en wandelend de Mont Ventoux in Frankrijk. Samen met mensen met ALS, PSMA en PLS gaan ze deze sportieve uitdaging aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen de dodelijke spierziekte ALS.

Wilt u aan Team Greetje een donatie doen, klik dan HIER.

De bingo was vanmorgen een succes. Onder een stralend zonnetje was het op het terras bij DEK gezellig. Een deel van de prijzen was gesponsord door Mecca Winschoten en DEK Blauwestad.

Foto’s: Frans Kroon