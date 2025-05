Chalet verwoest door brand op voormalig camping de Iembarg

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON MAAR OOK BEWOLKING | WOENSDAG KOELER

Na een bewolkte nacht is het vandaag weer zonnig, al komen er vrij veel stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind: vanmiddag is dat windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden.

Morgen wordt het 18 tot 20 graden en dan is het vrij zonnig, met ook dan enkele stapelwolken. Vannacht daalt het tot ca. 5 graden en plaatselijk ontstaan enkele mistbanken, morgenmiddag stijgt de tempedratuur tot een graad of 20. Er staat morgen een zwakke tot matige wind uit het noordoosten (windkracht 2 tot 3).

Dinsdag is er een noordwesten-wind en dat geeft ook nog veel zon -en maxima van 21 of 21 graden-. Maar van woensdag tot vrijdag is er een noordwestenwind met maxima van 15 tot 18 graden. Er komt die tijd ook windkracht 4 tot 5 en het wordt dus weer koeler. En er is in die periode kans op een bui, maar pas volgend weekend neemt de kans op een bui serieus toe.