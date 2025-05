De Digitale Meldkamer: direct hulp bij online criminaliteit

NOORD-NEDERLAND – Slachtoffers van online criminaliteit krijgen vanaf 19 mei de mogelijkheid om direct gepaste hulp ter plaatse te krijgen. Door direct contact op te nemen met de politie kan er een inschatting worden gemaakt welke vorm van hulp er nodig is.

Voor welke strafbare feiten?

De politie komt ter plaatse bij verschillende vormen online criminaliteit en cybercrime. Denk aan hacken, diefstal van data, (bank)helpdeskfraude, hulpvraagfraude, (bank)phishing, Misbruik van seksueel beeldmateriaal, beleggingsfraude, ransomware, bank/CEO-fraude et cetera. Er kan uiteraard ook aangifte gedaan worden op een politiebureau en waar mogelijk online.

Mentale impact

De mentale schade van online criminaliteit is groot. Er is gebleken dat de impact van online criminaliteit gelijk en soms zelf groter is dan de impact van een fysiek delict zoals een woninginbraak. Slachtoffers schamen zich vaak als ze online zijn opgelicht en denken dat ze het hadden kunnen voorkomen. Ze voelen zich online niet meer veilig. Door de slachtoffers direct de juiste hulp te bieden hoopt de politie hier verschil in te kunnen maken met de nieuwe werkwijze die de naam ‘Digitale Meldkamer’ draagt.

Wat is de Digitale Meldkamer?

De Digitale Meldkamer houdt in dat als iemand slachtoffer van online criminaliteit is geworden en naar de politie belt, de politie nu sneller bij diegene thuis komt om het slachtoffer te ondersteunen en te helpen met het doen van aangifte. Voorheen werd het slachtoffer sneller doorverwezen naar het doen van online aangifte. De Digitale Meldkamer houdt dus in dat agenten ook voor online criminaliteit bij slachtoffers thuis komen en niet alleen meer voor bijvoorbeeld woninginbraken. De Digitale Meldkamer betekent dus niet dat alle meldingen bij 112 nu digitaal gedaan moeten worden.

Krijgt iedereen meteen agenten over de vloer?

Nee, er moet wel urgentie zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bankhelpdeskfraude die zojuist heeft plaatsgevonden of als er bijvoorbeeld sprake is van misbruik van seksueel materiaal. Oplichtingen van enkele dagen/weken geleden worden niet bij het slachtoffer thuis opgepakt. Slachtoffers kunnen hiervoor online aangifte doen of een afspraak maken om op het bureau aangifte te doen.

Als iemand belt, maar geen agent langs wilt laten komen, wat kan diegene dan doen?

Slachtoffers kunnen altijd op het bureau komen voor een aangifte. Daarvoor kunnen zij een afspraak maken. Ook online kan in veel gevallen aangifte worden gedaan. Zie hiervoor het online aangifteformulier.

Wat kan een agent doen bij mij thuis?

Online criminaliteit en oplichting heeft een enorme impact op slachtoffers. Agenten kunnen het slachtoffer aanhoren en waar nodig tot rust brengen. Daarnaast kan er direct een aangifte opgenomen worden, kunnen sporen worden veiliggesteld en kan er uitgekeken worden naar verdachten.

Waarom deden jullie dit nog niet?

Online criminaliteit is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het aantal meldingen/aangiften liep daarmee ook op. Om slachtoffers te kunnen bedienen zijn er verschillende mogelijkheden ontwikkeld zoals het doen van aangifte via internet of met een afspraak op een bureau. Dat voorziet in een enorme behoefte maar sluit tegelijkertijd niet aan bij het gevoel van machteloosheid bij slachtoffers. Daarom werken we nu op deze manier.

Kan ik 112 bellen hiervoor?

Net als bij andere meldingen geldt: bel bij spoed altijd 112. Ook via 0900-8844 kunnen meldingen binnenkomen die minder spoed hebben. Slachtoffers krijgen dan de keuze of ze politie thuis willen laten komen of online/op het bureau aangifte doen.

Welke digitale sporen stellen jullie veilig?

Denk aan bankrekeningnummers, telefoonnummers o fhandelingen die zijn gedaan via meekijkprogramma’s als AnyDesk.

Als er geld is afgeschreven, wat kunnen jullie dan nog doen?

Dat is per situatie verschillend. Er kan contact worden opgenomen met de bank om een transactie te laten bevriezen of met een leverancier van producten om een betaling te blokkeren.