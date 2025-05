In beeld: aanleg zonnepark de Lethe

BELLINGWOLDE, LETHE – De werkzaamheden voor het realiseren van een zonnepark bij de Lethe zijn in volle gang.

In 2023 stemde het Landkreis Emsland in met de vergunning voor het zonnepark in Bellingwolde. Het 57.5 hectare grote zonnepark dat Solarfields langs de Veendijk, bij het buurtschap de Lethe in Bellingwolde, wil aanleggen ligt vlak bij de grens van Duitsland. Hier gold een zogenaamd grenstraktaat: er mochten geen gebouwen worden geplaatst binnen 376 meter van de grens, de maximale afstand van een kanonschot. Uitzondering daarop waren landbouw- en overheidsgebouwen. Dit Traktaat van Meppen, opgesteld tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover, stamt uit 1824. De gemeente zag een zonnepark niet als gebouw, in Duitsland deden ze dat wel. Gemeente Westerwolde en provinciebestuurder Mirjam Wulfse (VVD) van de provincie Groningen gingen daarom in gesprek met onze oosterburen om akkoord te krijgen over het zonnepark. Het resultaat van deze gesprekken was dat het traktaat werd opengebroken en er nu meer ruimte komt voor natuur en landschap, toerisme, bebouwing en hernieuwbare energie, zoals een zonnepark. Het betekent niet dat de hele grens nu volgebouwd mag worden.

Begin dit jaar heeft Novar de financiële afronding (Financial Close) voor zonnepark Bellingwolde bereikt, waarmee de financiering volledig rond is en de bouw eind maart 2025 van start kon gaan. De totale investering bedraagt €40 miljoen. Met een capaciteit van 74 MWp wekt dit zonnepark een grote hoeveelheid zonne-energie op – de meest betaalbare vorm van hernieuwbare energie. Dit zorgt voor een stabiele en voordelige stroomvoorziening voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB), waardoor bedrijven eenvoudiger kunnen verduurzamen en de elektrificatie wordt versneld. Het project beslaat 57,5 hectare in de gemeente Westerwolde en is ontworpen met aandacht voor energieopwek, landschappelijke inpassing en biodiversiteit. Het project is gezamenlijk ontwikkeld met de heer Kor Werkman, grondeigenaar en mede-initiatiefnemer van het project.

Schone en lokale energieopwekking

In de eerste vijf jaar wordt de geproduceerde stroom afgenomen door Essent. Daarnaast wordt, in aanvulling op een financiële bijdrage, 1 MWp opgesteld vermogen ter beschikking gesteld aan energiecoöperatie Lethe Stroomt. De opbrengsten van deze stroom worden ingezet voor lokale initiatieven. Zo profiteert de regio direct van de opwekking van duurzame energie.

Gerben Smit, CEO van Novar en projectdirecteur van Zonnepark Bellingwolde: “Zonnepark Bellingwolde maakt betaalbare, hernieuwbare energie toegankelijk voor bedrijven en draagt direct bij aan de nationale klimaatdoelen. Jaarlijks bespaart het project meer dan 30.000 ton CO₂. We combineren grootschalige zonne-energieopwekking met zorg voor natuur en omgeving, zodat duurzame energie niet alleen economisch rendabel is, maar ook ecologisch verantwoord. Dankzij de betrokkenheid van onze partners kunnen we deze ambities waarmaken.”

Landschappelijk ingepast en oog voor ecologie

Zonnepark Bellingwolde is ontworpen met veel aandacht voor de omgeving en biodiversiteit. Samen met een klankbordgroep, de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen is het definitieve ontwerp tot stand gekomen. Er zijn specifieke maatregelen genomen om het landschap te behouden en de natuur te versterken:

10 hectare voor landschappelijke inpassing – Het gebied wordt ingericht met inheemse en wintergroene heesters. Om zo het zonnepark in het landschap op te laten gaan, zonder de openheid te verliezen.

– Het gebied wordt ingericht met inheemse en wintergroene heesters. Om zo het zonnepark in het landschap op te laten gaan, zonder de openheid te verliezen. Behoud van het slotenpatroon – De kenmerkende waterstructuren blijven. Zo blijft de landschapsidentiteit geborgd.

– De kenmerkende waterstructuren blijven. Zo blijft de landschapsidentiteit geborgd. Natuurvriendelijke inrichting – Er wordt begroeiing aangebracht op de daken en muren van transformatorstations en containers die op het park staan.

– Er wordt begroeiing aangebracht op de daken en muren van transformatorstations en containers die op het park staan. Diervriendelijke afrastering – Een speciaal ontworpen hekwerk voorkomt dat reeën vast komen te zitten en zorgt ervoor dat kleine zoogdieren eronderdoor kunnen bewegen.

Zonnepark Bellingwolde maakt ook deel uit van een meerjarig ecologisch onderzoek met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar de impact van zonneparken op de natuur. De resultaten hiervan geven meer inzicht in het optimaliseren van de balans tussen duurzame energieopwekking en biodiversiteit.

Samenwerking en infrastructuur

Kor Werkman: “Als grondeigenaar en initiatiefnemer vond ik het belangrijk dat dit project niet alleen duurzame energie oplevert, maar ook goed in de omgeving past en een financiële bijdrage levert aan de gemeenschap van het dorp Bellingwolde. Door samenwerking en zorgvuldige afstemming is een zonnepark ontstaan dat kan rekenen op lokaal draagvlak.

Voor de netaansluiting wordt een 12,4 km lange kabeltracé aangelegd in samenwerking met WATT Infra. Het project neemt de kosten van deze infrastructuur op zich en draagt de kabel uiteindelijk over aan de regionale netbeheerder Enexis. De bouw van het zonnepark wordt uitgevoerd door GOLDBECK Nederland. De gemeente Westerwolde en de provincie Groningen zijn sterk betrokken geweest bij het ontwikkelproces. De Rabobank is financier van het project.

Novar

