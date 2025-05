DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Schuttorf

Rond zes uur vanmorgen vond op de parkeerplaats van discotheek INDEX een ernstig ongeval plaats. De hulpdiensten werden door de eigenaar van de discotheek gebeld. Naar verluidt probeerde een 27 jarige man na een ruzie met beveiligers, waarbij ook klappen vielen, met zijn Opel Corsa medewerkers en bezoekers van de discotheek aan te rijden. Vervolgens botste hij tegen een geparkeerde Renault Clio van een bezoeker en ging er in de richting van de kruising Vierter Rundweg/Industriestraße vandoor. Daar botste hij tegen een boom. Zijn auto sloeg vervolgens over de kop.

Hij werd korte tijd later door de politie in de bosjes aangetroffen. Hij had verwondingen in zijn gezicht. Deze zijn vermoedelijk tijdens de aanrijding ontstaan. De man verkeerde onder invloed van alcohol en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij en meerdere personen bij de discotheek werden door medisch personeel verzorgd. De man werd naar een ziekenhuis gebracht, maar hij weigerde medisch te worden behandeld en is uit het ziekenhuis vertrokken. Er is wel een bloedproef genomen.

Update:

De aanleiding van de vechtpartij was dat een 23 jarige bezoeker van de discotheek, terwijl hij op een vriend wachtte, naar de Opel Corsa had gekeken. De 27-jarige voelde zich geprovoceerd en sloeg de 23-jarige met een glas in het gezicht. Gelukkig raakte hij hierbij slechts licht gewond. Meerdere bewakers van de discotheek snelden toe om de aanwezigen te scheiden en de 27 jarige aan te houden tot de politie arriveerde. De man wist zich echter los te wurmen, duwde zijn 35-jarige metgezel van de bestuurdersstoel naar de passagiersstoel van de Corsa, startte de auto en reed met piepende banden weg . Hij stuurde het voertuig doelbewust richting de beveiliging. Om de aanval af te wenden, spoten de medewerkers pepperspray in de zijruit. De 35 jarige metgezel maakte van de gelegenheid gebruik en stapte uit. De 27-jarige reed door, slipte over de parkeerplaats en ramde met zijn deur open een geparkeerde Renault Clio.

Uit het onderzoek is gebleken dat de 27-jarige geen geldig rijbewijs heeft. Ook de Opel Corsa was niet zijn eigendom; hij het voertuig zonder toestemming had gebruikt. De politie doet momenteel onderzoek naar de misdrijven zwaar lichamelijk letsel, gevaarlijke belemmering van het wegverkeer, rijden zonder rijbewijs, onrechtmatig gebruik van een motorvoertuig en doorrijden na een aanrijding.

Getuigen die het incident hebben gezien of meer informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Bad Bentheim, telefoonnummer 05922/776600.