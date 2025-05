Noorderrondrit op de fiets op 29 mei 2025

LOPPERSUM – Voor de twee-en-veertigste keer wordt op Hemelvaartsdag door de MFAC Loppersum de Noorderrondrit op de fiets georganiseerd. De fietstoertocht over de afstanden van 145 km en 85 km volgt, waar het kan, de route van de Noorderrondrit op de schaats.

De route leidt de deelnemers langs de mooiste plekjes in de provincie Groningen en wordt door de sportieve deelnemers gezien als de ultieme voorbereiding voor de Elfstedentocht op de fiets die op 2e pinksterdag wordt verreden. Dit is ook te merken aan het aantal deelnemers, de afgelopen jaren mocht de MFAC Loppersum vele sportieve deelnemers begroeten. Hiermee is de Noorderrondrit op de fiets één van de grootste ééndaagse wielerevenementen van de drie noordelijke provincies.



145 km en 85 km

Voor de prestatietochten over 145 km en 85 km wordt er gestart tussen 8.00 en 10.00 uur. De

startlocatie is de kantine van Sportclub Loppersum aan de Bosweg 27 te Loppersum.

De tocht van 150 km leidt de sportieve fietser onder meer langs de dorpen Holwierde, ’t Zandt,

Onderdendam, Baflo, Pieterburen, Hornhuizen en Ulrum. Het keerpunt van de route bevindt zich in

het vissersdorpje Zoutkamp, waarna de route wordt vervolgd via Schouwerzijl en Winsum richting

Groningen. De tocht over 85 km volgt aanvankelijk dezelfde route als de 145 kilometertocht. Het

keerpunt van de route bevindt zich echter in Onderdendam, waarna de route wordt vervolgd via

Bedum, Zuidwolde richting Groningen. Na Groningen gaan beide routes weer richting de startplaats

Loppersum.



Route circa 35 km

Voor de recreatieve toerrijders wordt er een route van circa 35 km uitgezet rondom Loppersum.

Hiervoor kan er worden gestart tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf startlocatie Sportclub Loppersum.



Algemeen

De route van de Noorderrondrit op de fiets wordt gereden via de permanent bewegwijzerde route en er zijn continue vier servicewagens, inclusief EHBO, op de routes aanwezig om gestrande wielrenners weer

op weg te helpen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen. Alle tochten van de MFAC Loppersum

worden verreden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).



Inschrijven

Om deel te nemen aan de Noorderrondrit op de fiets voor de 85 en 145 km tocht kan men zich

voorinschrijven via https://www.fietssport.nl/toertochten/56688/noorderrondrit-op-de-fiets-2025

Ook kan dit op de dag zelf in de kantine van Sportclub Loppersum.

Inschrijven voor de recreatieve tocht kan alleen op de dag zelf.

Ook dit jaar maakt de organisatie weer gebruik van de Scan & Go oplossing van de NTFU

Gert-Jan Maneschijn