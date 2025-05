Politie zoekt ook vader van de twee vermiste kinderen (Update)

BEERTA – De politie is dringend op zoek naar Jeffrey (10), Emma (8) die sinds gisteren vermist zijn vanuit de omgeving van Beerta. Klaas Bijl, een 67-jarige man uit Beerta, wordt verdacht van ontvoering van de twee kinderen.

Daarom geeft de politie nu zijn foto vrij, in de hoop dat mensen hem en de kinderen gezien hebben of mogelijk meer weten over hun verblijfplaats. Zij zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

Sinds zaterdagmiddag 17 mei omstreeks 15:30 uur zijn Jeffrey (10 en Emma (8) vermist. Vermoedelijk zijn zij in gezelschap van hun vader, die wordt verdacht van ontvoering van de twee kinderen.

Het terugvinden van de twee kinderen is momenteel de hoogste prioriteit in het politieonderzoek. Er is een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet. De politie zoekt in een heel groot, breed gebied, omdat ze op dit moment niet weten waar Jeffrey, Emma en hun vader zich mogelijk bevinden. Ook Duitsland is hier onderdeel van, aangezien Beerta in de grensregio van Nederland en Duitsland ligt.

Op het moment van zijn vermissing droeg Jeffrey (lengte 1.50m) een geel shirt en zwarte korte broek, beide van het merk Sports, en grijze bergschoenen.

Het is onbekend wat voor kleding Emma (lengte 1.30m) droeg. Wel weten we dat ze paarse sportschoenen droeg.

Signalement Klaas Bijl:

Huidskleur: licht

Leeftijd: 67

Haar: Wit haar en witte baard

Lengte: 1.70 – 1.75 m lang

Postuur: gezet

Op dit moment is hun verblijfplaats onbekend. Weet je meer over de vermissing van Jeffrey & Emma en hun vader? Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of door te bellen naar de Opsporingstiplijn via 0800-6070.

Politie Groningen

Update zondagavond

Momenteel is in Finsterwolde door politie, het VST (Veteranen Search Team), de mobiele eenheid en politie te paard een grote zoekactie gaande. De deelnemers verzamelden zich ter hoogte van de gemeentewerf. Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema is ter plaatse. De Kerkeweg is afgesloten.

Er werd ook gezocht in de Carel Coenraadpolder, bij Nieuwe Statenzijl en in het Ambonezenbosje.

Rond half 11 is de zoekactie vanwege de duisternis gestopt.

Foto’s: A Delger