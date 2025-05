Westerwolde in slotfase onderuit tegen directe concurrent BNC

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd waar de vierde plaats in de uiteindelijke eindstand op het spel stond, bleek Westerwolde zondagmiddag 18 mei niet opgewassen tegen de directe concurrent voor die plaats, het Finsterwolder BNC.

Lang was het een gelijkopgaande strijd, maar toen Westerwolde op de eigen Barlage in de 83e minuut bij een 2 – 1 voorsprong plots met tien man kwam te staan, was er geen houden meer aan. De ruimtes die er toen links en rechts op het veld ontstonden waren door de Vlagtwedders niet meer te belopen en op vrij simpele wijze wisten de mannen van trainer Loek Swarts nog drie keer te scoren, waardoor BNC met het oog op de te spelen nacompetitie de belangrijke vierde plaats overnam van Westerwolde. De 4 – 2 overwinning van de gasten kan dan ook zonder meer als terecht worden beschouwd. Met nog één wedstrijd te spelen bestaat er voor de Vlagtwedders nog een kleine kans het tij te keren. Westerwolde moet dan volgende week winnen in en van Heiligerlee en BNC moet dan punten verspelen in een thuiswedstrijd tegen Buinen. Maar gelet op het vertoonde spel deze zondagmiddag kan het niet als een ramp worden bestempeld wanneer Westerwolde er nog een jaartje in de vierde klasse aan vast plakt.

Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Mustafa uit Groningen liet BNC blijken met de meest serieuze bedoeling naar Vlagtwedde te zijn gekomen, namelijk winnen en met de drie punten in de knip weer terug naar Finsterwolde. Maar omdat er veel onnauwkeurigheid bij de afronding van de vele wat kleinere en grotere kansen werd tentoongespreid, bleef de alom bekende brilstand lange tijd op het scorebord staan. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Westerwolde met een 1 – 0 voorsprong de rust in ging. Een slippertje in defensief opzicht van de BNC stelde René v.d. Laan in de 33e minuut in staat vrij voor doelman Roël Siemens de 1 – 0 en daarmee zijn zeventiende seizoenstreffer aan te laten tekenen. Na ruim bemeten extra tijd stuurde arbiter Mustafa – die het deze middag lastig had het spel conditioneel te volgen, waardoor met name de assistent-scheidsrechter van BNC de ruimte kreeg buitenspel op geheel eigen wijze te interpreteren – spelers en begeleiding vanaf het warme kunstgrasveld naar de verdiende thee.

In het tweede bedrijf een open strijd die uiteindelijk met nog zo’n tien minuten te spelen naar een 2 – 2 tussenstand voer en die voor BNC tot een ongekende climax leidde. Eerst was het nog captain Rudolf Riks die een vlammend schot van een meter of zestien net langs de verkeerde kant van de paal zag verdwijnen. Werd het door deze prima actie geen 2 – 0, de gelijkmaker van BNC liet niet lang op zich wachten. Het was de volgend seizoen naar Oranje Nassau Groningen vetrekkende Justin Jacobs die in de 50e minuut vanaf links de bal onhoudbaar achter doelman Bas Boonman van Westerwolde liet verdwijnen: 1 – 1. Hierna ontstond er een wedstrijd met een spelbeeld dat voortdurend op en neer golfde zonder dat dit tot echt grote kansen voor beide ploegen leidde. De meest opvallende gebeurtenissen waren de eigenlijk onnodige gele kaart in de 59e minuut voor Kevin v.d. Laan en een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van BNC in de 71e minuut. Voor Westerwolde was het in de 76e minuut wel raak. Met een prima steekpass zette Joran Luijten zijn ploeggenoot René v.d. Laan vrij voor de goalie van BNC en met een geplaats schot verschalkte laatstgenoemde de sluitpost in de lange hoek deze middag voor de tweede keer: 2 – 1. Maar toen Kevin v.d. Laan in de 83e minuut tegen zijn tweede gele kaart aanliep en dus vervroegd de douche mocht gaan opzoeken, was er geen houden meer aan voor de tien van Westerwolde. Eerst was het Leon Boer die direct na de veldverwijzing uit de toegekende directe vrije trap de bal op een voor hem heerlijke manier voor de tweede keer in het Westerwolde-doel liet verdwijnen: 2 – 2. Dit was blijkbaar de genadeklap voor de zichtbaar moe gestreden Vlagtwedders. Doelpunten van Finley Prins in de 90e minuut en Jyron Jacobs in de 92e minuut zorgden er voor dat BNC in de ultieme slotfase met een 4 – 2 overwinning de vierde plaats in de tussenstand overnam van Westerwolde. Volgende week zondag winnen van Buinen betekent voor de ploeg van trainer Loek Swarts het spelen van nacompetitie en derhalve meedoen in de strijd om promotie naar de derde klasse.

Voor Westerwolde resteert nog het duel met Heiligerlee, dat deze dag Actief met 3 – 0 zag winnen van Groen Geel. Voor Heiligerlee betekent dit dat men met meer dan veertien doelpunten verschil moet winnen van de Vlagtwedders om het kampioenschap nog binnen te kunnen halen. Dit, terwijl er voor Westerwolde nog een theoretisch kans bestaat de vierde plaats op te eisen. Maar redelijkerwijs moet men ook vaststellen dat Westerwolde op basis van het deze middag vertoonde spel er bij gebaat is nog een jaar op het niveau van de vierde klasse te acteren.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (85e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout– Peter Beens – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – Sander van Hoorn (62e min. Milan Kater) – Joran Luijten – René v.d. Laan – Merijn te Velde ( 16e min. Elroy v.d. West)

Scheidsrechter: dhr. K. Mustafa uit Groningen

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

