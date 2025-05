Dauwtrappen langs de Drentsche Aa

SCHIPBORG – Donderdag 29 mei 2025 is het Hemelvaartsdag en dat is dé dag om te gaan Dauwtrappen. In de vroege ochtend maken we een rustige wandeling door de natuur van het prachtige beekdal van de Drentsche Aa bij het Schipborgsche diep. Onderweg zien we de natuur ontwaken en vertelt een Nationaal Park gids over dit bijzondere gebied. Tijd is 6:00 uur tot 9:30 uur, start is vanaf de Parkeerplaats bij Café Restaurant De Drentsche Aa, Ruiterweg 2 in Schipborg.

Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.

Nationaal Park Drentsche Aa