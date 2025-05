Een kijkje achter de schermen bij ambulancezorg en spoedeisende hulp Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert woensdag 4 juni een lezing over de spoedeisende hulp (SEH), de ambulancezorg en de samenwerking tussen zorgverleners betrokken bij de SEH en ambulancezorg. Iedereen die benieuwd is wat er in een ambulance en op de SEH gebeurt en welke zorg er gegeven kan worden, is van harte welkom. De lezing begint om 19.30 uur en vindt plaats in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De toegang is gratis. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden gewenst. Dit kan via info@vriendenvanhetozg.nl.

SEH verpleegkundige Frans Mooi, werkzaam in het Ommelander Ziekenhuis, en ambulanceverpleegkundige Martin Hospers, werkzaam bij Ambulancezorg Groningen, geven deze avond een inkijk in de dagelijkse praktijk van de spoedzorg.. Beiden werken al jaren in deze functie en kunnen daardoor een duidelijk beeld schetsen van de ontwikkelingen en de – technische – mogelijkheden van hun afdelingen.

Zij staan ook stil bij de verwachtingen die patiënten mogen hebben, bijvoorbeeld over de onderzoeken, de wachttijden, het proces van doorverwijzen en de organisatie van de zorg.

Door het organiseren van lezingen binnen ‘haar’ ziekenhuis hoopt de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en alle andere belangstellenden relevante onderwerpen te verduidelijken en bespreekbaar te maken.

De inloop is vanaf 19.00 uur, de lezing start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur, met een korte pauze tussendoor.

St. Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis