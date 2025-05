Floaten in Winschoten: ultieme ontspanning bij Serenity Boutique Spa

WINSCHOTEN – Midden in het centrum van Winschoten kunnen inwoners nu kennismaken met een bijzondere vorm van ontspanning: floaten.

Bij Serenity Boutique Spa, gevestigd aan de Torenstraat 13, drijf je gewichtloos in een speciaal verwarmd bad met Epsomzout – een ervaring die lichaam en geest volledig tot rust brengt. Floaten is een moderne wellnessmethode waarbij je in een prikkelvrije omgeving ontspant. Het warme, zoute water draagt je lichaam moeiteloos, terwijl licht en geluid worden buitengesloten. Hierdoor komt het zenuwstelsel tot rust, neemt stress af en herstellen spieren sneller.



“Veel mensen zijn continu ‘aan’ in het dagelijks leven,” vertelt eigenaresse Adinda. “Floaten biedt een moment van stilte dat tegenwoordig zeldzaam is. Het helpt niet alleen bij stress of overbelasting, maar ook bij slaapproblemen, burn-outklachten en spierpijn.”



Floaten duurt gemiddeld 60 minuten en is toegankelijk voor iedereen – jong of oud, sportief of gestrest. Eén sessie staat gelijk aan uren diepe rust, en veel bezoekers voelen zich na afloop helder, ontspannen en

hernieuwd.



www.serenityboutiquespa.nl

Adinda Hut