Gemeente koopt ‘Blaauwlocatie’ aan de Stikkerlaan in Winschoten

WINSCHOTEN – Jarenlang was het een doorn in het oog voor een ieder in Winschoten en ver daarbuiten; de ‘Blaauwlocatie’ aan de Stikkerlaan. Vervallen en vergane glorie, oude opstallen en een mikpunt voor brandstichting. Jarenlang was er getouwtrek tussen de gemeente Oldambt en de eigenaar van de locatie. Eindelijk is er groen licht en zijn beide partijen gekomen tot een overeenkomst. Tot opluchting van velen, niet in de laatste plaats van wethouder Erich Wünker. “Met de aankoop van deze rotte kies zijn we in staat ook deze belangrijke locatie mee te nemen in de centrumplannen.”

Wanneer pakt de gemeente eindelijk eens de Blaauwlocatie aan? Een veel gestelde vraag, zeker in combinatie met de centrumontwikkeling die de gemeente voor ogen heeft. Een terechte vraag, vindt wethouder Wünker. “De locatie staat in directe verbinding met andere delen van het centrum, zoals de Lucas-locatie, waar nu de sloop van het voormalige ziekenhuis plaats heeft. Die ontwikkeling kun je niet los zien van ook de Blaauwlocatie. Behalve dat er nu een eind komt aan de troosteloze aanblik, kunnen we de ontwikkeling van beide locaties samen oppakken, met de Stikkerlaan als belangrijke verkeersader. Dit betekent winst voor iedere betrokkene; inwoners, ondernemers en de gemeente.”

Aankoop

De strategische ligging van de locatie en de impact ervan op de centrumplannen is ook van invloed geweest op de hoogte van het aankoopbedrag: een miljoen euro. Wünker: “Dat is veel geld. De locatie valt onder de Centrumontwikkeling. We zullen dan ook zeker kijken, of we subsidies voor de herontwikkeling kunnen krijgen.”

Achter de schermen heeft er de afgelopen jaren vrijwel continue overleg plaats gevonden tussen gemeente en eigenaar.” Dat overleg verliep niet altijd zonder slag of stoot, erkent de wethouder. “Je wilt en moet verder. En het liefst zo snel mogelijk.” Nu is het moment daar. “Laten we van het positieve uitgaan. Het traject van juridische onteigening had jaren verdere vertraging opgeleverd en was daarmee ook van invloed geweest op verder oplopende kosten. Dat scenario is nu van de baan. De aankoop betekent in veel opzichten goed nieuws voor de gemeente en haar inwoners.”

Eerste stap

Uitgangspunt hierbij is dat voor een goede stedenbouwkundige invulling het noodzakelijk is om ook op de Blaauwlocatie woningbouw te realiseren. De gemeente wil op zo kort mogelijke termijn de resterende opstallen, waaronder het appartementencomplex, afbreken en daarmee het perceel een beter aanzien geven. Voordat het zover is, zullen eerst de noodzakelijke ecologische onderzoeken worden uitgevoerd. Dit zal samen opgaan met de verdere planvorming voor het gebied.

Gemeente Oldambt