Jeugdleden Ryan en Janick van Damclub Winschoten Provinciaal Gronings kampioen sneldammen

WINSCHOTEN – Elf leden van Damclub Winschoten namen vrijdagavond 16 en zaterdag 17 mei deel aan het provinciaal Gronings kampioenschap sneldammen. Maar liefst 5 leden van de damclub uit de Molenstad vielen in de prijzen.

Bij de jongste categorie, de benjamins, werd Ryan Boersbroek uit Winschoten kampioen en bij de junioren pakte Janick Lanting uit Bad Nieuweschans de felbegeerde titel. Figo Verheek en Albert Meezen beide uit Winschoten en Jan Starke uit Oude Pekela werden keurig 2e in hun categorie. Voor de 28 jeugdleden in de categorie benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren fungeerde, vrijdagmiddag, het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren als decor. De senioren en junioren mochten zaterdagmorgen 17 mei aanschuiven in de activiteitenruimte van de NH-kerk in Hijken. Sinds jaar en dag werken de Drentse Dambond (DDB) en de provinciaal Groninger Dambond (PGD) namelijk samen, als het gaat om de sneldamtitels.

Deze editie gaven 44 spelers acte de préséance met een gemiddelde speelsterkte van 1035 KNDB-ratingpunten. De Provinciaal Groninger Dambond (PGD) had hiervoor Damclub Roden/Leek, Damvereniging Warffum, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten uitgenodigd met hun jeugd- en seniorleden deel te nemen aan deze titelstrijd.

Benjamins 7 en 8 jaar.

De acht benjamins in de leeftijd van 7 en 8 jaar, speelden een zogenaamd rondtoernooi, echter zonder klok. De 7-jarige Ryan Boersbroek uit Winschoten werd ongeslagen kampioen met als goede tweede de 7-jarige Figo Verheek uit Winschoten. Voor de benjamins staat zaterdag 22 november het NK op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB).

Welpen 9 en 10 jaar

De acht welpen speelden eveneens een rondtoernooi met een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. De 10-jarige Albert Meezen uit Winschoten behaalde hier een uitstekende 2e plaats. De 9-jarige Evelyn Boersbroek uit Winschoten legde beslag op een gedeelde 4e plaats.

Junioren 17 t/m 19 jaar

De junioren en senioren werkten samen in één groep, 12 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet” af. Na de laatste ronde legde Janick Lanting uit Bad Nieuweschans beslag op de Juniorentitel, nipt voor Stefan Koenen uit Groningen. Beide spelers nemen zaterdag 14 juni deel aan het NK-sneldammen in het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht. Jan Starke uit Oude Pekela pakte, met 11 punten, keurig het zilver in de categorie tot 900 ratingpunten. In dezelfde ratinggroep kwam Jilje Scheeringa uit Finsterwolde tot 6 punten. Saillant detail, hiermee eindigde Jan Starke nipt voor de Drents kampioen Henk Pruim uit Beilen. Kampioen van de provincie Groningen werd overigens Hiljo Haze uit Delfzijl. In de ratinggroep van 900 tot 1100 KNDB punten kwam Rob Knevel uit Winschoten tot 11 punten en plaatsgenoot Geert Lubberink sloot het toernooi af met 12 punten en een 50% score.

Foto1: v.l.n.r. Evelyn, Albert, Figo en Ryan

Foto 2: v.l.n.r. Janick, Jan, Jilje en Rob

Geert Lubberink