DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Zondagmiddag heeft de politie tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland om 16.15 uur een 20 jarige Roemeen aangehouden. Hij was kort daarvoor als passagier in een auto de grens gepasseerd. Hij had nog een boete van 1.000 euro wegens diefstal in 2024 openstaan. Doordat hij het bedrag meteen wist af te tikken bleef hem een gevangenisstraf van 50 dagen bespaard en mocht hij zijn reis voortzetten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd om 4.30 uur op de parkeerplaat Bunderneuland een 66 jarige Pool aangehouden. De man was kort daarvoor in zijn auto de grens gepasseerd. Hij bleek voor belastingontduiking in 2019 te worden gezocht en moest de staat nog 1.200 euro betalen. Door het volledige bedrag meteen te voldoen voorkwam hij dat hij 40 dagen naar de gevangenis moest. Bovendien was de officier van justitie geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man.

Rhede

Rond middernacht is bij een fietsenwinkel aan het Erdbeerfeld in Rhede ingebroken. Er zijn negen kostbare fietsen gestolen. De daders zijn er in een witte bakwagen vandoor gegaan. De schade bedraagt 75.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Haren

Zaterdag reed de bestuurder van een Nederlandse Peugeot om 13.00 uur vanaf het terrein van een tankstation aan de Rütenbrocker Hauptstraße de weg op zonder voorrang aan het verkeer te verlenen. Een naderende automobiliste moest voor hem uitwijken en schampte daarbij een langs de kant van de weg geparkeerde auto. De bestuurder van de Peugeot is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Lathen

Op 1 mei is om 16.34 uur in het doodlopende gedeelte van de “Im Ründerdiek” in Lathen iemand tegen een muur gereden. De dader reed vermoedelijk in een witte Ford Transit, 9 persoons, van een ouder bouwjaar. De inzittenden zouden mogelijk de vlooienmarkt aldaar bezocht kunnen hebben. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen 05933/924570.