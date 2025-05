Sporen vermiste kinderen aangetroffen in de Carel Coenraadpolder

FINSTERWOLDE – Naar aanleiding van de vermissing van twee kinderen uit Beerta doet de politie ook vandaag onderzoek in de Carel Coenraadpolder.

Sinds zaterdagmiddag worden Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta vermist. De politie is naar hen en hun vader op zoek. Klik HIER voor informatie. In de omgeving van Finsterwolde zochten gisteren de politie, het VST (Veteranen Search Team), de mobiele eenheid en politie te paard naar de kinderen en hun vader. De deelnemers verzamelden zich ter hoogte van de gemeentewerf. Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema was ter plaatse. De Kerkeweg werd afgesloten. Eerder was ook met een politiehelikopter gezocht. Er werd ook gezocht in de Carel Coenraadpolder, bij Nieuwe Statenzijl en in het Ambonezenbosje. Rond half 11 werd de zoekactie vanwege de duisternis gestopt.

Bij de zoekactie zijn sporen aangetroffen, meldt de politie op X. Daar wordt vandaag verder onderzoek naar gedaan.

Beerta geschrokken na vermissing kinderen

In Beerta is geschokt gereageerd op de vermissing van twee jonge kinderen uit het dorp. Veel mensen hebben het erover op straat en in de winkels. “Je schrikt er toch van,” zegt iemand. Anderen noemen het “heel verdrietig, zeker als het zo dichtbij is.”

De vermissing zorgt voor onrust in het dorp. “Hopelijk loopt het goed af,” zegt een voorbijganger.

Beerta is een dorp waar veel mensen elkaar kennen, en dat maakt het extra voelbaar.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is nauw bij het onderzoek betrokken. Ze ging vandaag in gesprek met dorpsbewoners, de school en Dorpsbelangen. Ook heeft ze nauw contact met de gemeente Eemsdelta, waar de kinderen sinds kort wonen.