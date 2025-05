Sporenonderzoek leidt niet naar vermiste Emma en Jeffrey, verdachte vader Klaas Bijl nog niet aangetroffen

FINSTERWOLDE – Het sporenonderzoek dat op vandaag is verricht in de Carel Coenraadpolder heeft niet geleid tot het aantreffen van de vermiste Emma (8) en Jeffrey (10). Het vinden van de vermiste kinderen heeft de hoogste prioriteit van de politie. Een groot rechercheteam is op zoek naar hen en hun vader, de 67-jarige Klaas Bijl die wordt verdacht van ontvoering.

Kinderen en vader nog niet aangetroffen

Vlak na het middaguur werden in de Carel Coenraadpolder bandensporen aangetroffen die leiden naar het water. Deze sporen gaven aanleiding om op deze locatie nader onderzoek te doen. Er is forensisch onderzoek verricht en op het water is gezocht met behulp van sonarboten. De vermiste Emma en Jeffrey zijn nog niet aangetroffen, evenals verdachte Klaas Bijl.

Brief leidt tot vrees voor leven kinderen

‘We vrezen voor het leven van de kinderen omdat er aanwijzingen zijn dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven. Dat vermoeden we onder meer omdat er een brief is gevonden die door de verdachte is geschreven. Deze brief geeft aanleiding om te denken dat de kinderen in levensgevaar verkeren. Daarom zijn we met heel veel mensen naar Jeffrey en Emma op zoek. Dat doen we voor en achter de schermen, met een groot rechercheteam. Hierin werken we samen met het Veteranen Search Team (VST) en particuliere zoekteams die onder regie van de politie helpen zoeken’ , aldus de politie.

Zoekgebied reikt tot Duitsland

Jeffrey en Emma zijn op zaterdagmiddag 17 mei omstreeks 15:30 uur uit Beerta meegenomen door hun vader, Klaas Bijl. Hij rijdt in een grijze Toyota Avensis. Deze auto is voor het laatst gezien op zaterdag 17 mei omstreeks 15:45 uur in de buurt van de A7 in Winschoten. Het is onduidelijk in welke richting het voertuig daarna is vertrokken. Het is mogelijk dat de verdachte vader met de kinderen is vertrokken richting Duitsland. De Nederlandse politie heeft intensief contact met de Duitse politie. Inwoners in de Duitse grensstreek wordt gevraagd uit te kijken naar de vader en kinderen en informatie te delen.

Elk detail kan belangrijk zijn: deel uw informatie

Heeft u informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Alle informatie die u heeft, of denkt te hebben, over de verblijfplaats van Jeffrey, Emma en hun vader Klaas Bijl kan relevant zijn. Heeft u hen mogelijk gezien na zaterdag 17 mei omstreeks 15:30 uur of heeft u de auto mogelijk zien rijden? Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een videodeurbel of dashcam waarop een grijze Toyota Avensis te zien is of iets waarvan u denkt dat dat van belang is?

Deel alle informatie die u heeft. Elk detail, hoe klein ook, kan belangrijk zijn om Jeffrey en Emma terug te vinden. Dat is de allergrootste prioriteit. Bel de politie, ook als u twijfelt. U kunt ze gratis bellen op 0800-6070.

Politie Groningen