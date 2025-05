Warm gebaar Tineke Breiderhuis

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 mei, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

VANDAAG EN MORGEN VRIJ WARM | VANAF DONDERDAG STUK KOUDER

In de vroege ochtend kan plaatselijk mist voor komen of een paar mistbanken. Deze zullen in de loop van de ochtend snel verdwijnen en volgt vandaag een mooie dag met flink wat zon maar ook de vorming van wat stapelwolken die nergens uitgroeien tot een bui. Het blijft dus droog bij aangename temperaturen die oplopen naar ongeveer 20 graden. De wind stelt zich bescheiden op en zal zwak tot matig zijn uit het noordoosten.

Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af tot ongeveer een graad of 3. Later in de nacht zou weer wat mist kunnen ontstaan. Verder is het een rustige nacht met weinig wind.

Morgen volgt weer een mooie dag met veel zon en soms ook wat (hoge) bewolking. Het blijft nog steeds droog bij temperaturen van opnieuw een graad of 20. De wind gaat uit het noordwesten waaien en zal meest matig zijn met een windkracht 3.

Woensdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De aangevoerde lucht wordt koeler met temperaturen rond 17 graden. Die afkoeling zet door met op donderdag en vrijdag nog maar temperaturen rond 13 of 14 graden en waait er een vrij stevige en koude noordwestenwind. Vooral op vrijdag zijn dan ook een aantal buien mogelijk die welkome neerslag kunnen geven.