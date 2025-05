Brandweer naar gaslek Torenstraat Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 20 mei, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

VEEL ZON EN VRIJ WARM | VANAF MORGEN KOELER

Vandaag wordt weer een mooie dag met veel zon en blijft het overal droog. Het wordt vrij warm met temperaturen die gaan oplopen naar 20 tot 22 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit het noordwesten.

Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Wel blijft het overal droog. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 9 graden en staat er weinig wind uit het noordwesten.

Morgen beginnen we de dag met veel bewolking, in de loop van de ochtend breekt de zon door en zeker morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden te verwachten. Het blijft droog bij iets lagere middagtemperaturen rond 17 graden en waait er een matige noordwestenwind.

Donderdag en vrijdag is de aangevoerde lucht merkbaar kouder en komen de middagtemperaturen niet hoger dan 13 of 14 graden. Er waait daarbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag is er kans op een bui, vrijdag vallen mogelijk meerdere buien en kunnen de regenmeters na lange tijd weer aan het werk.