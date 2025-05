SCHEEMDA – Brandweer Scheemda is vanmiddag uitgerukt voor de melding van een gaslucht.

Rond half drie werd brandweer Scheemda gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Bosweg in Scheemda. Of er daadwerkelijk sprake was van een gaslek is niet bekend.

Foto ’s ingezonden door Marijn Buijse