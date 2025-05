Eerste zeehondenpup van geboorteseizoen opgevangen in nieuwe WEC

LAUWERSOOG – Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is officieel begonnen. In het pas geopende WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee), het nieuwe thuis van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, is gisteravond de eerste pup van het zomerseizoen opgevangen. De zeehond, genaamd Laurie, is twee tot drie dagen oud en te vroeg geboren. Ze moest worden opgevangen nadat ze werd verstoord door mensen en honden.



De naam Laurie is een ode aan de nieuwe locatie in de haven van Lauwersoog. Laurie is niet alleen de eerste gewone zeehondenpup van 2025, maar ook de allereerste zeehond die wordt binnengebracht in het nieuwe zeehondenziekenhuis.



Verstoord door mensen

Laurie werd maandagochtend aangetroffen op een druk strand op Vlieland, zonder moeder in zicht. Ondanks het plaatsen van waarschuwingsbordjes bleven veel mensen en loslopende honden in de buurt van de pup. De aanwezigheid van mensen en honden weerhoudt een moederzeehond ervan om terug te keren naar haar jong.



Waar bij oudere zeehonden soms wordt gekozen voor verplaatsing naar een rustigere locatie, is dat bij een jonge pup zoals Laurie niet mogelijk. Ze is naar schatting pas twee tot drie dagen oud en daardoor nog volledig afhankelijk van de melk van haar moeder. De kans dat haar moeder haar pup bij verplaatsing terugvindt is nihil. Opvang was in dit geval dan ook de enige verantwoorde keuze.



Niet per se verweesd

Dat een pup alleen op het strand wordt aangetroffen, betekent niet automatisch dat ze is verlaten door haar moeder. Uit onderzoek van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen blijkt dat moederzeehonden hun jongen tijdelijk kunnen achterlaten om te jagen – soms wel tot acht uur lang. Daarna keren ze terug om hun pup te zogen.



Zorgvuldige afweging

“Bij zulke jonge dieren maken we altijd een zorgvuldige afweging, samen met de dierenartsen,” vertelt Emmy Venema, strandingcoördinator bij Stichting Zeehondencentrum Pieterburen. “In Lauries geval was het duidelijk: de verstoring was te groot en de overlevingskans zonder moeder te klein. Dan grijpen we in. Het is een treurig gevolg van menselijk handelen.”



Te vroeg geboren

Laurie krijgt momenteel intensieve verzorging in het zeehondenziekenhuis in Lauwersoog en wordt continu gemonitord. Ze wordt meerdere keren per dag gevoed met een vette zalmpap, die qua samenstelling het dichtst in de buurt komt van moedermelk. Omdat ze prematuur is – te vroeg geboren – heeft ze extra aandacht nodig. Dat is goed te zien aan haar witte vacht, de zogenoemde lanugo, die gewone zeehonden normaal al in de baarmoeder verliezen. Ook haar gewicht is met 7 kilo lager dan gemiddeld bij de geboorte. Door haar vroege komst en kwetsbare start is intensieve zorg essentieel voor haar herstel.



Zichtbaar voor bezoekers én via de livestream

Bezoekers van het WEC kunnen Laurie vanaf vandaag bekijken in een van de intensivecareverblijven van het centrum. Daar is te zien hoe ze wordt gevoerd of ligt te rusten. Laurie is de eerste zeehond die sinds de opening van het centrum in Lauwersoog op 26 april is opgevangen. Haar komst onderstreept het belang van het nieuwe WEC als plek voor educatie, natuurbehoud en professionele opvang van zeehonden. Daarnaast is Laurie 24 uur per dag te volgen via een van de livestreams van Zeehondencentrum Pieterburen. Afgelopen zomer ging de livestream – toen nog vanuit Pieterburen – viraal in Japan, waardoor het centrum sindsdien een grote Japanse achterban heeft. Voor internationale liefhebbers biedt de livestream een ideale manier om Laurie op afstand te blijven volgen.



Focus op de Waddenzee

Het WEC in Lauwersoog neemt bezoekers mee in de unieke natuur en cultuur van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en richt zich op een duurzame toekomst voor het gebied. Bezoekers ontdekken de Waddenzee via een interactieve experience met panoramisch uitzicht, een bezoek aan het nieuwe zeehondenziekenhuis, laboratoria en excursies door het unieke landschap.

WEC | Zeehondencentrum Pieterburen

Livestream: https://youtube.com/live/-QvwsOuQPOo

Video: https://we.tl/t-2siD2lEaru