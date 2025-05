Gemeente Stadskanaal geeft VVE+ peutergroep De Kanjers groen licht voor verlenging

STADSKANAAL – Ook in 2025 blijft de succesvolle peutergroep De Kanjers bestaan en gaat de VVE+ pilot door, dankzij subsidie van de gemeente Stadskanaal en het Nationaal Programma Groningen van de provincie Groningen.

De peutergroep is in november 2023 is gestart en is een samenwerking van Stichting Peuterwerk, gemeente Stadskanaal en Elker jeugdhulp en onderwijs. VVE+ is een voorschoolse en vroegschoolse educatievorm voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De focus ligt hierbij op het individuele kind en ouders. Het voortzetten van de pilot wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Stadskanaal. “Door kinderen op jonge leeftijd extra aandacht te geven, kunnen we ervoor zorgen dat ze uiteindelijk naar het reguliere onderwijs kunnen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor hun toekomst”, licht wethouder Ingrid Sterenborg toe.

Brede ontwikkeling

Angelique Smid, directeur Stichting Peuterwerk: “We zijn blij dat we de VVE+-groep mogen voortzetten. De groep is kleiner dan de reguliere peutergroepen van Peuterwerk. Rust en persoonlijke aandacht voor zowel kind als ouder staan centraal. Dit gecombineerd met de extra tijd en expertise van de medewerkers, draagt bij aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Dan zijn ze straks klaar voor een volgende stap: het regulier onderwijs of een andere passende plek. De resultaten van de pilot waren heel mooi. De helft van de uitgestroomde kinderen hebben we met succes naar een reguliere school begeleid. Door de continuering komt het aanbod voor een grotere groep kinderen, vooral op jongere leeftijd, beschikbaar. Verder geeft het ons de mogelijkheid om de lichte opvoedondersteuning voor ouders van De Kanjers uit te breiden. Hiermee draagt het bij aan een kansrijke start.”

Maximaal maatwerk

VVE+ De Kanjers werkt met een kleinere groep van 8 kinderen in een ruimte die ingericht is naar behoefte, zodat ze optimale aandacht en mogelijkheden tot ontwikkeling krijgen. De VVE+ richt zich op het realiseren van extra, meer specifieke, inzet voor kinderen met een VVE-indicatie waar daarnaast andere zorgen zijn over de ontwikkeling.

Een medewerker van Stichting Peuterwerk en een van Elker begeleiden samen de VVE+ groep. Met de uitgebreide kennis vanuit beide organisaties bieden zij een pedagogisch en veilig groepsklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij worden zij ondersteund door een gedragswetenschapper van Elker. De ambitie is om de peuters optimale ontwikkelkansen te bieden om in te stromen in het reguliere basisonderwijs.

Gemeente Stadskanaal