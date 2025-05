Jubileumjaar Pekela: gemeente roept inwoners op nieuwe slogan te bedenken

PEKELA – ‘Pekela een prima plek’ is al jarenlang dé slogan van onze gemeente. We zijn in het Pekelder jubileumjaar op zoek naar een nieuw, fris motto om onze prachtige, maar ook veranderende gemeente te positioneren en aan te prijzen. En daar hebben we de (oud) Pekelders bij nodig. Wie verzint het nieuwe parool van Pekela?



In 2025 viert de gemeente Pekela een bijzonder jubileum: we bestaan dan 35 jaar als zelfstandige gemeente. Tegelijkertijd markeren we een nieuw zelfstandig hoofdstuk, nu de samenwerking met Veendam officieel verleden tijd is. Daarnaast bestaat gemeentelijke molen De Onrust maar liefst 175 jaar.

Om deze bijzondere mijlpalen te vieren, organiseert de gemeente een feestelijke Open Dag op zaterdag 5 juli. Eén van de hoogtepunten in de aanloop naar deze dag is een oproep aan alle Pekelders: Wie bedenkt de nieuwe slogan voor Pekela?



De huidige slogan, ‘Pekela een prima plek’, is volgens burgemeester Jaap Kuin aan vernieuwing toe. ‘Pekela is sinds jaar en dag meer dan een prima plek. Onze gemeente is volop in beweging. Dit jubileumjaar is het moment om stil te staan bij wie we zijn en waar we naartoe willen,’ meent Kuin. ‘En dat begint met een nieuwe motto, bedacht door de mensen die Pekela het beste kennen, de Pekelders zelf.’



Inwoners kunnen hun ideeën voor een korte pakkende slogan (het moet ook op de borden passen) inzenden via www.pekela.nl/nieuweslogan of sturen naar: gemeente Pekela Raadhuislaan 8 9665 JD Oude Pekela. Of gewoon in de postbus gooien naast de ingang van het gemeentehuis. Het inzenden van een slogan kan tot maandag 23 juni.



Tijdens de Open Dag op zaterdag 5 juli maakt burgemeester Jaap Kuin de winnaar bekend. De prijs voor de winnaar is een rondvlucht voor twee personen boven het eigen Pekela.

Gemeente Pekela