DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

De politie heeft om half vier vannacht een 61 jarige Griek aangehouden. Hij zat in een internationale bus, waarvan de passagiers in het kader van de grensbewaking op de parkeerplaats Bunderneuland werden gecontroleerd. De man is in 2024 veroordeeld voor kentekendiefstal en had nog een boete van 1.080 euro openstaan. Omdat hij dit bedrag niet kon voldoen werd hij naar een gevangenis gebracht, waar hij de komende 27 dagen mag verblijven.

Gisteren parkeerde de 60 jarige eigenaar van een witte BMW Z4 om 10.50 uur zijn auto aan de Kirchring in Bunde. Toen hij rond 12.00 uur terugkwam bleek de wagen aan het linker spatbord beschadigd te zijn. Dit is mogelijk met een voertuig gebeurd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Weener

Om 15.50 uur gistermiddag zag de bestuurder van een Ford Puma een achteroprijdende BMW over het hoofd, toen hij op de A31 ter hoogte van Weener van de rechter naar de linker rijstrook wisselde. De BMW van een 40 jarige Nederlandse bestuurder botste tegen de midden vangrail en kwam in de berm tot stilstand. De Ford Puma botste eveneens tegen de midden vangrail en vervolgens tegen de buitenste vangrail. Hij kwam op de rechter rijstrook tot stilstand. De Bestuurder van de Ford en een vrouw, die bij hem in de auto zat, raakten gewond. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee andere passagiers in de Ford en de twee inzittenden van de BMW kwamen met de schrik vrij. De Ford moest worden afgesleept.

Stapelmoor

Aan de Hemmeler Weg in Stapelmoor stond in de omgeving van de Erlensee gistermorgen een stuk natuur in brand. Dankzij de snelle inzet van de brandweer van Weener, Diele, Stapelmoor, Vellage en de bedrijfsbrandweer en droneteam van de Meyer Werft was het vuur snel onder controle. Er is rond twee hectare natuur afgebrand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.