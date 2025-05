Lokaal talent gezocht voor Noorderzon

GRONINGEN – Tijdens Noorderzon (14 t/m 24 augustus) staat Gronings amateurkunsttalent in de spotlights in het programma Van Eigen Bodem. KultuurLoket, VRIJDAG in de Buurt, VRIJDAG Muziek en Open Studio zoeken hiervoor verenigingen, groepen en makers die het podium willen pakken. Elke festivaldag is er plek voor twee optredens van 45 minuten. Aanmelden kan tot 6 juni.

Elk jaar verzorgen KultuurLoket, VRIJDAG in de Buurt, VRIJDAG Muziek en Open Studio het programma Van Eigen Bodem op Podium de Raaf tijdens Noorderzon. Ook in 2025 (14 t/m 24 augustus) staat dit podium weer open voor lokaal talent uit de provincie Groningen.

Hiervoor worden acts gezocht: verenigingen, groepen en makers die willen optreden met akoestische of licht versterkte muziek (zoals koren, ensembles of kwartetten), spoken word, poëzie of theater. Ook is er ruimte voor workshops.

Optreden in een tijdslot

Elke festivaldag zijn er twee tijdsloten beschikbaar. Elke act speelt maximaal 45 minuten.

Tijdslot 1 – Klassiek en vocaal

Voor koren, orkesten en ensembles

Weekdagen: 15.00 – 15.45 uur

Weekenden: 14.30 – 15.15 uur

Tijdslot 2 – Woord, muziek en workshops

Voor spoken word, poëzie, hiphop, bands en workshops

Weekdagen: 17.00 – 17.45 uur

Weekenden: 16.30 – 17.15 uur

Let op: op zondag 24 augustus zijn er geen optredens i.v.m. Noorderzondag.

Verdere informatie en voorwaarden

Vergoeding: € 75 per optreden

Max. 8 personen per act (koren: max. 16)

Geen drums, alleen akoestisch of licht versterkt

Plug & play techniek

Aanmelden:

Dat kan via het online aanmeldformulier: forms.gle/QDNXVZDXpf2fhwh38

Of mail naar hallo@kultuurloket.nl met:

Type act

Naam groep

Aantal deelnemers

Titel en korte omschrijving

Link naar beeld of audio

Voorkeur dag en tijdslot

Deadline: 6 juni

Daarna wordt het programma samengesteld.

Over KultuurLoket

KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. Voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen staat KultuurLoket klaar met advies en ondersteuning. Je kunt er terecht met alle vragen over plannen en ideeën voor grote of kleine projecten. Maar ook met vragen over subsidiemogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners, een podiumplek, een nieuwe dirigent of regisseur of – bedenk het maar. KultuurLoket denkt kosteloos met je mee en zoekt samen met jou naar een antwoord of oplossing.

Karlijn Ringnalda

Foto’s: Muziekvereniging Juliana-Aduard & Toneel Goed Begin tijdens Van Eigen Bodem op

Noorderzon 2024 (door Niels Knelis)