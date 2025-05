Natuurexcursie op natuurbegraafplaats Laude

LAUDE – Zaterdag 31 mei wordt op de natuurbegraafplaats in Laude een natuurexcursie georganiseerd.

De natuurexcursie, onder leiding van ecoloog Erwin Goutbeek, is een wandeling met aandacht voor alles wat we in de natuur tegenkomen. De natuur is middenin de lente bijzonder, omdat de natuur juist in dit seizoen volop tot leven komt. Na de stilte van de winter ontluiken bloemen, zingen vogel hun mooiste melodieën en vullen jonge dieren de velden en bossen. De frisse geuren, heldere kleuren en het zachte lentelicht maken elke wandeling een feest voor de zintuigen.

De deelnemers krijgen tijdens deze excursie de gelegenheid enorm veel te leren van Erwin. Hij heeft een rijke soortenkennis en is een kundig landschapslezer. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie wandeling zijn aanwezig.



Praktische informatie

* Zaterdag 31 mei

* Start om 9.30 uur

* Ze ontvangen u bij ons ontvangsthuis

* De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur

* Aanmelden is mogelijk via de website (ze kiezen bewust voor een kleine groep om de natuur en haar dieren de natuurbegraafplaats niet te verstoren. Honden mogen dan ook niet mee tijdens deze wandeling)

* Afsluiten met koffie, thee en iets lekkers.

Lotte Rottiné