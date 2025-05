Overheid investeert in gezondheid Groningers

GRONINGEN – De provincie kent bijna drie miljoen euro subsidie toe aan projecten voor de gezondheid van de Groningers. Het gaat om drie projecten uit het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2025 van het Nationaal Programma Groningen (NPG, een samenwerkingsverband van rijk, provincie en gemeenten voor de besteding van de 1,15 miljard euro ter compensatie van de bevingsschade). De gemeenten dragen zelf ook ruim 3 miljoen euro bij.





Welzijn op Recept: passende hulp buiten de spreekkamer

De tien Groninger gemeenten krijgen in 2025 en 2026 bijna 2,3 miljoen euro subsidie voor een ‘welzijnsrecept’ voor de inwoners die dat nodig hebben. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Via Welzijn op Recept verwijst de huisarts de inwoner naar de welzijnscoach van de lokale welzijnsorganisatie. De welzijnscoach zoekt samen met de inwoner naar manieren om het welzijn te vergroten, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten of vrijwilligerswerk.

Hechte Gemeenschappen: bouwen aan sociale veerkracht

Het project Hechte Gemeenschappen richt zich op het vernieuwen en versterken van de sociale infrastructuur in dorpen en wijken die kampen met uitdagingen zoals vergrijzing, armoede en het verdwijnen van voorzieningen. De Tintengroep en de gemeenten Het Hogeland, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerkwartier hebben gezamenlijk een projectplan ingediend. Elke gemeente krijgt 65.000,- euro subsidie voor twee jaar, de totale subsidie is 390.000,- euro. Naast de subsidie van NPG draagt elke deelnemende gemeente 71.429,- euro bij aan het project.

Het project gaat uit van de kracht, talenten en capaciteiten van inwoners. Oplossingen voor lokale vraagstukken zijn vaak binnen de gemeenschap zelf te vinden: sociaal werk sluit aan bij waar inwoners behoefte aan hebben. Het project wordt uitgevoerd door de sociaal werkorganisaties in de zes deelnemende gemeenten.



Pilot Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie+: de Kanjergroep

Stichting Peuterwerk, Elke Jeugdhulp & Onderwijs en de gemeente Stadskanaal werken in een pilot samen om peuters (2-4 jaar) met zowel een taalachterstand als gedragsproblemen een goede start te geven. Peuters met een taalachterstand krijgen de indicatie Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). Peuters met een taalachterstand én gedragsproblemen krijgen een VVE+-indicatie. Stichting Peuterwerk krijgt voor twee jaar een subsidie van 229.999,- euro voor de zogenaamde Kanjergroep, een aparte groep binnen de VVE-indicatie, waarin acht kinderen worden begeleid door twee medewerkers: een pedagogisch medewerker en een orthopedagogisch hulpverlener.

Hierdoor is maatwerk voor elk kind mogelijk en intensieve begeleiding van ouders. Eind 2023 is Stichting Peuterwerk samen met gemeente Stadskanaal, Elker jeugdhulp & Onderwijs gestart met de Kanjergroep. De eerste resultaten zijn positief: de helft van de uitgestroomde kinderen zijn met succes naar een reguliere basisschool gegaan. De gemeente Stadskanaal draagt ook 229.999,- euro bij aan het project.

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2025

Vorig jaar stemde het college van de provincie in met het uitvoeringprogramma Gezondheid 2024-2025. Het uitvoeringsprogramma Gezondheid richt zich op vier thema’s: collectieve preventie, bestaanszekerheid, maatschappelijke basisvoorzieningen en data & technologie binnen de (gezondheids-)zorg. Voor het uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2025 heeft het Nationaal Programma Groningen ruim 22 miljoen euro toegekend.

Provincie Groningen