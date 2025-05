VLAGTWEDDE – Op de Giezelbaarg is een religieuze tegel aangetroffen.

De tegel stond boven op de berg tegen een boom. Zo te zien heeft het een religieuze afbeelding uit het Hindoeïsme. Aan de achterkant staat tekst. De tegel is 30×50 cm.

Of de tegel bewust is achtergelaten of door iemand is vergeten is niet duidelijk. De eigenaar kan hem ophalen bij het gemeentehuis in Sellingen.

Foto’s: Henk-Jan Potze