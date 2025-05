Tygo Ruiter wint publieksprijs Read2me

DE MEERN, WINSCHOTEN – Op zaterdag 17 mei vond in podium Hoge Woerd in De Meern de nationale finale plaats van Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. Daaraan werd deelgenomen door Tygo Ruiter van het Dollard College Pontis in Winschoten. Nadat hij in januari al door zijn klasgenoten werd gekozen als klassenkampioen, werd hij in de volgende ronde schoolkampioen en daarna ook nog eens provinciaal kampioen.

Het werd een prachtig voorleesfeest dat dit jaar voor de allerlaatste keer op nationaal niveau werd georganiseerd. Alle provinciale kampioenen zetten hun beste beentje voor om de jury ervan te overtuigen dat zij de beste voorlezer van Nederland waren en trakteerden de toeschouwers op een heerlijke voorleesmiddag. De jury, die bestond uit Anna Woltz (auteur), Klaas Gravesteijn (directeur VOB) en Paula Heegers (boekfluencer), had de moeilijkste taak van de middag, want er waren zeer kleine verschillen tussen de beste voorlezers.

Lovende woorden

De juryleden hadden voor iedere deelnemer lovende woorden. Zo kreeg Tygo te horen dat bij hem het publiek muisstil was en dat je werkelijk een speld kon horen vallen. Men was ook zeer onder de indruk van zijn introductie waarin hij een link legde tussen de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen van nu. Daarnaast oogde hij zeer ontspannen. Zijn voorleesbeurt werd verder gekenmerkt door prachtige stiltes en zijn uitdagende blik richting de jury. Andere deelnemers kregen te horen dat ze heel sterk in de dialoog waren, dat ze heel expressief hadden voorgelezen, dat ze een supermooie timing hadden en dat ze een superorigineel fragment hadden gekozen, waardoor de jury helemaal werd meegenomen in het verhaal.

De winnaars

Nadat de honderden publieksstemmen waren geteld bleek dat Tygo de meest populaire voorlezer was en dat hij de publieksprijs in ontvangst mocht nemen.

De uitreiking van de juryprijs werd een zeer spannende aangelegenheid. De beste voorlezers kwamen uit de provincies Groningen, Flevoland en Noord-Brabant. Tussen hen waren zeer kleine verschillen en het zou een kwestie van smaak worden wie van hen zou winnen. Dat smaken verschillen bleek heel duidelijk, want de jury koos voor een ander en wees de deelneemster van Drenthe aan als winnares.

Onsportieve actie

Een smetje op dit prachtige evenement was dat de aanhang van de uiteindelijke winnaar van de juryprijs probeerde te frauderen bij de publieksprijs. Iedere provincie kreeg voor aanvang een stapel stembiljetten waarop hun eigen deelnemer ontbrak, doordat daarop niet kon worden gestemd. Deze zeer onsportieve familie had de brutaliteit de stembiljetten van Groningen op te halen om daarmee op hun eigen deelnemer te kunnen stemmen. Daardoor was Tygo bijna de publieksprijs ontnomen. Door een aantal oplettende supporters werd dit gelukkig voorkomen. Dit voorval leverde toch een wat naar gevoel op van deze verder prachtige middag.

Bert Hensema