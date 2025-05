Awardwinnend festival Terug naar het begin trapt dit weekend af

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 mei, 08.00 uur door

BEWOLKING EN KOELER | EN BUIEN OP KOMST

Het is vandaag een wisselend weerbeeld met zonnige perioden maar vooral vanochtend ook bewolkte momenten. Later zijn er ook stapelwolken maar het blijft vandaag nog droog. De wind is eerst zwak tot matig uit het westen, vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en wordt later matig tot vrij krachtig. Dat is windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur voor vandaag is zo’n 17 graden en dat is ongeveer 4 graden lager dan gisteren.

Morgen komt er een lagedrukgebied over Denemarken naar het zuiden en dat geeft meer wind: er is dan windkracht 4 tot 5 met vlagen van windkracht 6. Het is ook vaak bewolkt en ‘s ochtends lijkt het nog wel droog te zijn, maar morgenmiddag en morgenavond komen er met die noordwestenwind enkele buien op ons af. Het zal morgen ook fris zijn met middagtemperaturen tussen 12 en 15 graden.

Vrijdag is het nog een graadje kouder met 11 tot 14 graden en vooral in de ochtend en de middag enkele buien. In het weekend gaat de temperatuur iets omhoog, maar dan is het patroon anders met een zuidwestenwind en af en toe regen. De droge periode komt later deze week dus ten einde.