Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 22 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET WAT BUIEN | EIND DROGE WEER

Het is vandaag weer wat frisser dan gisteren want toen werd het 17 tot 18 graden maar vandaag is de maximumtemperatuur naar 13 of 14 graden. Het weerbeeld is nog redelijk met veel opklaringen en soms een enkele bui. En dat kan vanmiddag en vanavond best een flinke bui zijn. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest met windkracht 3 tot 5 en vanmiddag zijn er ook een paar vlagen van windkracht 6.

Vannacht en morgenochtend neemt de kans op een paar buien toe en daarbij is ook kans op een hagelbui. Het zal morgenochtend dan ook een beetje guur zijn met temperaturen rond 8 graden, maar in de middag komen er meer opklaringen en morgenavond is het droog. Maximum ook morgen rond 13 graden.

In het weekend gaat het patroon veranderen want dan draait de wind naar het zuidwesten. De zaterdag begint nog droog maar het raakt snel bewolkt en in de loop van de middag gaat het af en toe regenen. Zondag begint juist met enige regen en motregen, later zijn er opklaringen en een paar buien. Maximum in het weekend rond 18 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig met soms een paar buien en dan weer enkele opklaringen. Het droge weer is dus bijna voorbij.