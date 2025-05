Auto na mislukte wisseltruc in beslag genomen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN FRISSE DAG | DIT WEEKEND REGEN

Het is opnieuw een nogal buiige dag want we hebben nog steeds een noordwestenwind die koud weer aanvoert met opklaringen maar tot aan de avond geregeld ook wat regen door een bui die passeert. En net als gisteren is er ook kans op een hagelbui. Er staat iets minder wind dan gisteren met windkracht 3 tot 5, maar het is opnieuw fris met een maximumtemperatuur van 13 of 14 graden; in een bui is het 10 of 11 graden.

Vanavond valt er nog een enkele lokale bui maar de meeste plaatsen zijn droog, vannacht is het vrij helder en relatief rustig. Morgenochtend raakt het snel bewolt en in de loop van de middag en morgenavond gaat het af en toe regenen. De wind waait morgen uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur is nog 17 of 18 graden.

Zondag begint bewolkt en regenachtig, in de middag komen er een paar opklaringen maar ook een paar buien, en mogelijk zijn daar ook een paar windvlagen bij. Maximum zondag opnieuw ongeveer 18 graden. Na het weekend is het ‘s middags ook 17 of 18 graden en het is dan wisselvallig met vrij veel bewolking en perioden met regen met een zuidwestenwind. Er kan volgende week soms 10 mm neerslag aan regen vallen.