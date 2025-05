DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Donderdag vond omstreeks 16.10 uur in de wijk Stationsweg / Römerstraße in Meppen een verkeersongeval plaats, waarbij een kind lichtgewond raakte. Volgens actuele informatie reden een nog onbekende bestuurder van een crossmotor en een 10-jarige jongen op een fiets op het fietspad Stationsweg in de richting van de Römerstraße. Bij huisnummer 1 haalde de motorrijder de fietser in, met een aanrijding tot gevolg. De jongen viel en raakte lichtgewond. De motorrijder zette vervolgens zijn weg in onbekende richting voort, zonder zich om het gewonde kind te bekommeren. De persoon die het ongeluk veroorzaakte, droeg een zwarte helm en een zwart jack en reed op een zwart-rode motor. De politie Meppen verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval, te bellen naar 05931 / 949-0.

Tussen donderdag 17.55 uur en vrijdag 09.30 uur drongen tot nu toe onbekende daders de verkoopruimte van een werkplaats aan de Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen binnen. Ze vernielden een toegangsdeur en verschaften zich zo toegang tot het gebouw. De daders hebben een portemonnee gestolen. De materiële schade bedraagt circa 1.425 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen, telefoonnummer 05931 / 9490.

Papenburg

Vrijdag vond omstreeks 14.32 uur op de parkeerplaats van de Kaufland aan de Deverweg in Papenburg een verkeersongeval plaats. Volgens de huidige informatie vond er een botsing plaats toen twee voertuigen tegelijkertijd aan het manoeuvreren of achteruitrijden waren. Een zwarte Skoda Fabia raakte beschadigd door een nog onbekend voertuig. Het onbekende voertuig is vermoedelijk een auto waarvan het kenteken begint met “EL-TR”. Na de aanrijding verliet de bestuurder de plaats van het ongeval. De schade bedraagt ongeveer 3.000 euro. De politie Papenburg verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het vluchtende voertuig, te bellen met 04961 / 926-0.

Regio

In verband met de tijdelijk heringevoerde controles aan de binnengrenzen heeft de politie vandaag een langs de grens tussen Nedersaksen en Nederland speciale operatie uitgevoerd. Een politiehelikopter dropte agenten in het grensgebied om spontaan controles uit te voeren. Dit type operatie wordt een helikoptersprongzoekactie genoemd.

Deze operationele maatregel is een uiterst flexibele manier om controles binnen een gebied van 30 kilometer van de grens te combineren met fouilleringen voor handhavingsdoeleinden.

Het tactische voordeel is dat de federale politie snel op verschillende locaties binnen het inzetgebied kan worden ingezet, waardoor de voorspelbaarheid van grenspolitiemaatregelen afneemt. Vooral op lange en minder goed verbonden grenstrajecten maakt luchtvervoer een aanzienlijk hogere mobiliteit en inzetdichtheid mogelijk dan conventionele vervoermiddelen.

Door de gerichte, kortdurende, inzet van troepen op wisselende controleposten verhoogt de politie de controledruk , hetgeen enerzijds een preventieve werking heeft en anderzijds het succes van opsporingsonderzoeken vergroot. Tegelijkertijd worden de bevindingen van de individuele controlemaatregelen in het actuele situatierapport verwerkt. De verkregen informatie zal dienen als basis voor toekomstige acties van de Bundespolizei aan de grens van Nedersaksen met Nederland.

De belangrijkste doelstellingen van de huidige helikopterzoektocht waren het beperken van illegale migratie, het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en het voorkomen van terroristische dreigingen.

De Bundespolizei Bad Bentheim werd bij de uitvoering ondersteund door een grote Super Puma-transporthelikopter. Het gebruikte vliegtuig is afkomstig van het Bundespolllichteskader (Bundespolizei) in Gifhorn.

De inspectiedienst van de Bundespolizei Bad Bentheim zal in de toekomst, naast de vaste controleposten in Bad Bentheim, bij Meppen en in Bunde, met flexibele controles in het gehele grensgebied aanwezig blijven en voor de bewaking van de grenzen zorgen.