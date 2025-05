Mijlpaal bouw nieuwe barak Kamp de Beetse: dak zit erop

SELLINGEN – Er is weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van een nieuwe barak op het terrein van Kamp de Beetse. Vijftien vrijwilligers zijn zaterdag hard aan het werk geweest om alle dakplaten op de barak te tillen en vast te schroeven. Met succes, aan het begin van de middag zat het dak erop.

De barak wordt een replica van een barak zoals die eruitzag tijdens de werkverschaffing vanaf 1935. In dat jaar werd Kamp de Beetse opgezet. Werkloze mannen sliepen hier ’s avonds en ’s nachts in één van de barakken. Overdag moesten ze aan de slag om de onvruchtbare grond in Westerwolde af te graven en geschikt te maken voor landbouw.

Bestuurslid/vrijwilliger Geert Oost van Kamp de Beetse: “In de nieuwe barak, die op basis van tekeningen zo realistisch mogelijk wordt nagebouwd, willen we onze bezoekers de geschiedenis van de werkverschaffing laten zien. Een belangrijk thema in de historie van deze regio.”

De volgende stap in de realisatie van de barak is het aanbrengen van de bestrating aan de binnenzijde. “We moeten de binnen- en buitenkant nog verder afwerken en daarna kunnen we bezig met de inrichting. Het moet een goed beeld geven van de woon- en leefomstandigheden vanaf 1935”, zegt Geert Oost. Hij is trots op de inzet van ‘zijn’ vrijwilligers die er de afgelopen maanden samen voor hebben gezorgd dat de replica van de barak steeds meer vorm krijgt.

De nieuwe barak wordt de tweede op het terrein van Kamp de Beetse. In de al bestaande museumbarak staat de geschiedenis centraal van het kamp dat in de periode 1935 – 1948 in gebruik was. Eerst als werkverschaffingskamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een werkkamp voor Joden, is het gebruikt voor de arbeidsinzet en zaten er NSB-vrouwen en kinderen die op de vlucht waren voor de oprukkende geallieerden. Na de oorlog was Kamp de Beetse enkele jaren een interneringskamp waar NSB’ers en SS’ers voor straf werden opgesloten.

Voormalig werk- en interneringskamp de Beetse is gevestigd aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen. Elke zaterdag en zondag tot en met oktober is er van 13.00 tot 17.00 uur een vrijwilliger aanwezig om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. De toegang is vrij.

René Hut

Vrijwilliger Kamp de Beetse