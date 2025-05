Smullen op het twaalfde Asperge toernooi Tennis en Padelclub Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 24 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG REGEN | WISSELENDE DAGEN

Het is vandaag nog een aardige tijd droog maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten af en toe regenen. Dan wordt het ook zwaar bewolkt maar eerst is er soms nog zon. Het waait ook niet hard met windkracht 3 uit het zuiden tot zuidwesten, de middagtemperatuur komt uit op 15 of 16 graden. Vanavond wordt het daarna ook niet koud maar er valt vanavond en vannacht vrij vaak wat regen of motregen.

Morgen valt er af en toe ook regen en dat is dan vooral in de ochtendperiode. Morgenmiddag en morgenavond is nog een bui mogelijk maar er zijn dan ook opklaringen. Er komt morgen meer wind: windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten, met vlagen van windkracht 6. De maximumtemperatuur is morgenmiddag 18 graden.

Na dit weekend is maandag een redelijke dag met veel opklaringen en maar een enkele bui, dinsdag en woensdag zijn meestal weer bewolkt met vaak regen of motregen. Later in de weekend is het weer droger en de maximumtemperaturen liggen deze week rond 17 graden.