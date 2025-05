Westerwolde voor laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Heiligerlee

HEILIGERLEE – Nu er voor zowel Heiligerlee als Westerwolde nog een kleine mogelijkheid bestaat met een grote prijs (het kampioenschap) of een iets kleinere prijs (een periodekampioenschap) aan de haal te gaan, is het voor menigeen de vraag hoe de wedstrijd van komende zondagmiddag in Heiligerlee zich zal ontwikkelen.

Om nog kampioen te kunnen worden zal Heiligerlee met meer dan veertien doelpunten verschil van de Vlagtwedders moeten winnen om zodoende Actief te achterhalen en wil Westerwolde meedoen aan de nacompetitie dan zal het moeten winnen van Heiligerlee en zal BNC punten moeten morsen tegen Buinen. Aan de andere kant zou het best zo kunnen zijn dat beide ploegen zich hebben neergelegd bij de ontstane situatie en dat Heiligerlee zich op basis van het winnen van de eerste periode gaat richten op het spelen van nacompetitie.

Voor Westerwolde resteert waarschijnlijk nog een jaar vierde klasse en kan men zich in alle rust gaan voorbereiden op het seizoen 2025 / 2026. Kortom, de verwachting is dat diegene die de echte slag bij Heiligerlee wil meemaken, toch een eind verderop moet zijn deze zondagmiddag. Maar de ware voetballiefhebber zal zondagmiddag op De Hoogte in Heiligerlee vast en zeker getuige kunnen zijn van een leuke andere “slag”.

Heiligerlee staat momenteel dus op de tweede plaats in de tussenstand. Van de 23 gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver negentien te winnen en één keer gelijk te spelen; de overige drie wedstrijden werden met een nederlaag afgesloten. Dit betekent dus dat de ploeg uit Finsterwolde momenteel 58 punten heeft. Het doelsaldo hierbij van de mannen van trainer Ard Leraar 78 – 22 is. Hoewel de laatste wedstrijd nog moet worden gespeeld, dreigt Heiligerlee op basis van dit doelsaldo voor het tweede jaar op rij naast het kampioenschap te grijpen. Maar gelet op de sterkte van de ploeg zou het via de nacompetitie in staat moeten zijn alsnog promotie af te dwingen.

Door de jammerlijke nederlaag afgelopen zondagmiddag op De Barlage tegen BNC (2 – 4), is Westerwolde een plaatsje gezakt op de ranglijst en staat het momenteel op de vijfde plaats, net naast het podium. De ploeg van de leiders Leo Teuben en Marco Wichers heeft uit de tot nu toe 23 gespeelde wedstrijden 42 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 54 doelpunten voor en 40 tegen. Ongeacht de uitslag van komende zondagmiddag kan er gesteld worden dat Westerwolde een prima seizoen heeft gedraaid. Ondanks het afhaken van een aantal bepalende spelers en de daardoor ontstane kleine selectie heeft men lang mee mogen doen voor een prijs en was men vaak gelijkwaardig of beter dan andere ploegen in de vierde klasse B. En dat is zonder meer een compliment waard voor spelers en staf.

Scheidsrechter bij Heiligerlee – Westerwolde is dhr. E. Assen uit Weiteveen. De wedstrijd op sportpark De Hoogte in Heiligerlee begint om 14.00 uur. Uiteraard is er de hoop dat ook nu weer veel aanhangers van Westerwolde richting Heiligerlee zullen reizen om hun ploeg te ondersteunen in deze laatste wedstrijd van het seizoen.

HJ Pleiter