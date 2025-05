Archiefbeheergroep Rhederbrug en Omgeving richt zondag tentoonstelling met foto’s uit het heden en verleden in

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN BUIN | WISSELVALLIGE WEEK

Het zal vandaag gaan opklaren en vooral in de namiddag en avond wordt het mooi weer, maar vanochtend zal er regelmatig wat regen vallen. Vanmiddag is er ook nog kans op een bui en er staat windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten maar later op de dag neemt de wind wat af, de temperatuur is 15 tot 17 graden.

Vanavond en vannacht is het meest droog met opklaringen, later vannacht is er kans op een bui. Morgen kan er zeker ook een bui vallen maar de meeste tijd is het droog en met name morgenmiddag zijn er ook flinke opklaringen. Maximumtemperatuur morgen 17 á 18 graden en windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten.

Dinsdag en woensdag is het minder fraai want dan is het bewolkt en dan zijn er flinke perioden met regen. Zeker op de woensdag kan het nat zijn, want dan is er kans op 15 tot 20 mm aan neerslag. Donderdag is het Hemelvaartsdag: dan zijn er vooral nog enkele buien maar is er ook af en toe zon, eind van de volgende week en volgend weekend is het meest droog met brede opklaringen.