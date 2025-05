Nationale Stoomtreindag in het teken van Stukgoederenvervoer

STADSKANAAL, VEENDAM – Op Hemelvaartsdag (29 mei 2025) is het Nationale Stoomtreindag bij Museumspoorlijn STAR. En dus is er veel stoom! Maar liefst drie stoomlocomotieven komen op deze dag in actie! En traditiegetrouw staat die dag in het teken van Stukgoederenvervoer. Want hoe ging het vervoer van pakketjes vroeger?



Goederenvervoer per spoor

In de eerste helft van de twintigste eeuw was het goederenvervoer per trein op z’n hoogtepunt. Op elk station was wel een goederenloods te vinden en vele bedrijven hadden een ‘spooraansluiting’. Rangeerlocomotieven verzorgden het vervoer van wagens naar bedrijven. En vandaar uit ging het per (vracht)auto naar de klanten. Een heel verschil met de pakketdiensten en het containervervoer van vandaag de dag. Op deze dag kunnen alle kinderen meehelpen met het vervoer van pakjes. Haal in Stadskanaal een pakje bij de stationsknecht en neem ‘m mee in de trein. Op station Veendam kunnen de pakjes bij de vrachtwagen ingeleverd worden.



Drie stoomlocomotieven in actie

Hemelvaartsdag is al jaren Nationale Stoomtreindag. De meeste railmusea in Nederland zijn op deze dag open. Uiteraard rijdt de STAR op deze dag ook met de stoomtreinen tussen Stadskanaal en Veendam en Nieuw Buinen. Beide ‘grote’ stoomlocomotieven, de 52 8082 en 52 8060 komen op deze dag in actie. Op het emplacement in Stadskanaal komt daarnaast de ‘vuurloze’ stoomlocomotief in actie. Naast de stoomtreinen zal er ook een historische dieseltrein rijden.



Extra activiteiten voor kinderen

Naast het vervoeren van pakketjes is er meer te doen op deze dag. Zo kunnen kinderen een ‘voetplaatrit’ maken met de vuurloze stoomlocomotief of een ritje maken met de pomplorrie. En kinderen kunnen geschminkt worden.



Snikke-arrangement

De Snikke vaart op deze dag tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen,, door het centrum van Stadskanaal. Je kunt een combiticket kopen voor boot en trein. Met deze kaart kun je met alle treinen mee en een tocht met de Snikke maken!



Meer informatie en tickets

Uitgebreide informatie over de dienstregeling is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.

Museumspoorlijn STAR