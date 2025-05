Westerwolde maatje te klein voor nummer twee: Heiligerlee

HEILIGERLEE – In de week voorafgaande aan de wedstrijd tussen Heiligerlee en Westerwolde werd er zowel in de pers als bij de aanhangers van beide ploegen druk gespeculeerd over het aantal doelpunten dat de thuisclub op sportpark De Hoogte zou moeten scoren om alsnog voor de titel in de vierde klasse B in aanmerking te komen. Met meer dan veertien doelpunten verschil zou de ploeg van trainer Ard Leraar moeten winnen van de Vlagtwedders om Actief op de ranglijst te kunnen passeren. Zover kwam het deze zondagmiddag bij lange na niet. Hoewel Heiligerlee met een 5 – 1 overwinning veel te sterk was voor Westerwolde, moet de ploeg genoegen nemen met een plaats in de nacompetitie.

Voor Westerwolde ging de competitie op deze manier als een nachtkaars uit. Door het verliezen van de laatste drie competitiewedstrijden eindigt de ploeg van scheidend trainer Wessel Woortman op een vijfde plaats in de eindstand en dus net naast het podium. Ondanks het matige laatste duel en de nederlaag tegen Heiligerlee kan het team en de vereniging door de 42 behaalde punten uit 24 wedstrijden met gepaste trots terugkijken op een goed seizoen.

Bijna vanzelfsprekend liet Heiligerlee vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Assen uit Weiteveen blijken wel degelijk alles in het werk te willen stellen een zo groot mogelijke overwinning in de wacht te slepen. Nadat in eerste instantie een doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd, was het in de 16e minuut dan al wel raak. Ongelukkig uitverdedigen stelde Jorn Hoogstraten namens Heiligerlee in de gelegenheid de eerste treffer langs de uitgekomen doelman Bas Boonman te schuiven. En toen in de 25e minuut een hoge bal precies tussen de verdediging en doelman Boonman viel, was topscorer Gert Reininga er als de kippen bij om zijn eerste van drie treffers deze middag binnen te tikken: 2 – 0. Ondanks de om onduidelijke redenen afwezige René v.d. Laan en het gemis van zijn geschorste broer Kevin, bleef Westerwolde ook nu de lang bal hanteren, hetgeen een kolfje naar de hand van de robuuste Heiligerlee-verdediging was en geen enkele serieuze kans opleverde voor de deze middag in het blauw gestoken Vlagtwedders. Het werd nog iets pijnlijker voor de Westerwolders toen Gert Reininga op slag van rust andermaal het net achter Boonman wist te vinden: 3 – 0. Vrijwel direct hierna vond arbiter Assen, die vaak duidelijk liet blijken wie de baas was op het niet al te best ogende veld van Heiligerlee, het genoeg wat het eerste bedrijf betrof en als laatste stuurde hij ook de bij hem verhaal halende captain Gert Reininga naar de thee.

Ook na een kwartiertje rust liet Heiligerlee blijken de verkregen voorsprong verder uit te willen bouwen. De eerste uitgelezen mogelijkheid daartoe was er in de 48e minuut. Na een handsbal kende arbiter Assen een strafschop toe aan Heiligerlee, maar doelman Boonman wist de door Gert Reininga ingeschoten bal prima te pareren. De verdere tweede helft kenmerkte zich vooral door een tweetal fantastische voetbalmomenten, zowel van de kant van Westerwolde als Heiligerlee. Eerst was het invaller Rudie Bergman die in de 70e minuut, na een slippertje van een Heiligerlee-verdediger, plots vrij voor de doelman van de thuisclub opdook en daarna van een meter of twintig schuin voor het doel met een heerlijke boog de bal onbereikbaar over de verbouwereerde Heiligerlee-goalie in de verre hoek krulde: 3 – 1. En in de 85e minuut was het Kemy Nieland die namens Heiligerlee voor een prachtig kunststukje zorgde. Net over de middenlijn zag hij waarschijnlijk dat doelman Boonman enigszins ver voor zijn doel stond en met een prachtige boog liet hij de bal voor de vierde keer deze middag in het lege doel van Westerwolde verdwijnen: 4 – 1. Daarmee was de koek wat betreft het maken van doelpunten nog niet op. Gert Reininga, naarstig op zoek naar zijn derde treffer om zodoende topscorer van de vierde klasse B te worden, zocht in de zestienmeter het duel op met aanvoerder Rudolf Riks. Een niet al te zware overtreding van laatstgenoemde zorgde er voor dat de bal voor de tweede keer op de stip kwam te liggen. Nu was het wel raak voor Reininga en met zijn 36e treffer werd hij de onbetwiste topscorer van het seizoen. Eindstand 5 – 1.

Voor de twee jaar op rij geen kampioenschap voor Heiligerlee, maar wel de felicitaties voor Actief dus. Heiligerlee kan zich prepareren op de in het pinksterweekend te spelen finale van de nacompetitie tegen Ruinen of De Blesse. En Westerwolde kan zich opmaken voor de het seizoen 2025 / 2026, dan onder leiding van Mark Kruize uit Blijham. Maar eerst werd er op het veld in Heiligerlee afscheid genomen van Woortman, werden ook de overige leden van de staf door de spelers hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten en werd er ook afscheid genomen van de naar Bedum vetrekkende Mark Geukes. Daarna op naar een lange zomerstop voor zowel spelers en begeleiding alsmede de trouwe aanhang. En dan maar kijken wat de toekomst op dit voetbalgebied moge brengen.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Elroy v.d. West – Mikai Luijten (60e min. Milan Kater) – Frank Riks – Sander van Hoorn (60e min. Rudie Bergman) – Ben Ophof ( 75e min. Jimmy Beentjes) – Peter Beens – Joran Luijten

Scheidsrechter: dhr. E. Assen uit Weiteveen

Aantal toeschouwers: 150

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

