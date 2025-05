“Arbeidsongeschiktheid in Stadskanaal behoort tot hoogste van Nederland”

REGIO – Het percentage arbeidsongeschikten in Nederland kan sterk verschillen per regio. In sommige gemeenten is het aandeel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfs drie keer zo hoog als in andere delen van het land. Dat blijkt uit een analyse van AOVzzp.nl. Deze site heeft hiervoor gebruik gemaakt van cijfers van het Centrum Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Gemiddelden en uitersten

Ongeveer 7 op de 100 Nederlanders heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onder mannen is dit percentage met 6,5 procent iets lager dan bij vrouwen (7,5 procent). De regionale verschillen zijn echter groot. In gemeenten als Kerkrade, Brunssum en Heerlen is ruim 14 procent van de mensen tussen 15 en 65 jaar arbeidsongeschikt, terwijl dit in gemeenten als Staphorst, Blaricum en Laren slechts rond de 4 procent ligt. Dat betekent een verschil van meer dan 300 procent tussen de uitersten.

Top 10 gemeenten met meeste arbeidsongeschikten

In de onderstaande tien gemeenten ligt het percentage inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering het hoogst.

# Gemeente Percentage* 1 Brunssum 14,9% 2 Kerkrade 14,9% 3 Heerlen 14,6% 4 Landgraaf 14,5% 5 Pekela 13,2% 6 Stadskanaal 12,5% 7 Sittard-Geleen 12,4% 8 Doesburg 11,8% 9 Oldambt 11,6% 10 Emmen 11,3%

*% inwoners (15 – 65 jaar) met arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAZ of WAJONG) in 2023

Top 10 gemeenten met minste arbeidsongeschikten

In de onderstaande tien gemeenten ligt het percentage inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering het laagst.

# Gemeente Percentage* 1 Staphorst 4,0% 2 Lansingerland 4,1% 3 Midden-Delfland 4,1% 4 Montfoort 4,1% 5 Wassenaar 4,1% 6 Oegstgeest 4,2% 7 Blaricum 4,3% 8 Diemen 4,3% 9 Amstelveen 4,4% 10 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 4,5%

*% inwoners (15 – 65 jaar) met arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAZ of WAJONG) in 2023

Oorzaken

Hoewel dit niet specifiek is onderbouwd met cijfers zijn er een aantal waarschijnlijke redenen waarom sommige gemeenten een hoger aandeel arbeidsongeschikten hebben dan anderen.

AOVzzp.nl deed hierover een inventarisatie, bijvoorbeeld te kijken naar cijfers over gezondheid, inkomen, opleiding en arbeidsparticipatie.

Wat blijkt? De gemeenten met de hoogste percentages scoren over het algemeen slechter op gezondheid en arbeidsparticipatie. Daarnaast ligt het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen in deze gemeenten lager dan bij gemeenten met en lager percentage uitkeringsgerechtigden.

“Bij de top 3, Brunssum, Kerkrade en Heerlen, speelt de vroegere mijnbouw een grote rol. Deze regio’s in Zuid-Limburg waren decennialang afhankelijk van zware, fysieke arbeid in de mijnen. De sluiting van de mijnen leidde tot langdurige werkloosheid, gezondheidsproblemen en economische achterstand.”Bart Koenraadt (AOV-expert)

Pekela (plek 5) behoort bijvoorbeeld tot de armste gemeenten van Nederland, terwijl Stadskanaal (plek 6) te maken heeft met een relatief oudere bevolking. Oudere werknemers hebben een hogere kans op gezondheidsproblemen en uitval.

Gezondheid, opleidingsniveau en inkomen van grote invloed

Voor gemeenten met juist een laag percentage arbeidsongeschiktheid geldt over het algemeen dat één of meer van de volgende factoren een rol spelen:

Demografische verschillen (jongere bevolking)

Een betere algemene gezondheid van de inwoners

Betere toegang tot goede zorg en preventie

Een hoger opleidingsniveau, wat leidt tot minder fysiek belastend werk

Hogere inkomens en daarmee meer financiële stabiliteit

Een hogere arbeidsparticipatie en betere toegang tot passend werk