De vogels van Heerkens op Borg Welgelegen

SAPPEMEER – Cultuur op de Borg organiseert in samenwerking met de Frisian Colorists & Restorers en Het Groninger Landschap een expositie rond het nieuw verschenen boek: Aves Frisicae. In juni zal de expositie te zien zijn en zullen er rondom dit thema activiteiten zijn. Op 1 juni vindt de vrij toegankelijke opening plaats waarna er nog twee weekenden zijn waarin de expositie te bezoeken is. Bij deze unieke samenwerking komen cultuur en natuur bijeen.



De Groninger hekeldichter Gerhard Nicolaas Heerkens (1726-1801) schreef in 1788 het boek ‘Aves Frisicae’ (Friese Vogels) over tien vogels die in de 18e eeuw bepalend waren voor het Noordelijke landschap. Zo’n 70 jaar na de bouw van Borg Welgelegen (1655) in Sappemeer werd Heerkens hier vlakbij in Kleinemeer geboren. Het is goed mogelijk dat hij op de borg rondgelopen heeft.



De Frisian Colorists & Restorers hebben een bewerking van het boek Aves Frisicae gemaakt en de oorspronkelijk in het Latijn geschreven vogelverzen laten vertalen naar het Nederlands, Gronings en Fries. De verzen zijn schitterend geïllustreerd en geproduceerd met ambachtelijke technieken uit de tijd van Heerkens.



Op 1 juni 2025 is de opening waarbij de makers aanwezig zullen zijn en je zullen meenemen in het proces. Ook is er dan een workshop door een gids van het Groninger Landschap. Daarna zal de expositie van het oorspronkelijke boek, de handgedrukte prenten en het gebruikte gereedschap in twee weekenden van juni te bezichtigen zijn op Borg Welgelegen. Daarnaast zijn er extra activiteiten zoals rondleidingen met workshops in de historische tuin van de borg met gidsen van Het Groninger Landschap én een muzikale familievoorstelling door het Noord Nederlands Fluit Collectief.



De expositie is (gratis) te bezoeken op:

Zondag 1 juni | opening | inloop 14.00u | 14.15u rondleiding & workshop in de tuin | 15.30u rondleiding expositie door de makers

Zaterdag 14 juni | 14.00-18.00u

Zondag 15 juni | 14.00-18.00u | rondleiding & workshop in de tuin om 15.00u

Zaterdag 21 juni | 14.00-18.00u

Zondag 22 juni | 14.00-18.00u | muzikale familievoorstelling “De drie eendjes gingen

wandelen” om 14.30 en 16.00u



Meer informatie over de expositie en de activiteiten zijn te vinden op: www.cultuuropeborg.nl/vogels-van-heerkens

Gertie Bruin en Miriam de Groot, Cultuur op de Borg