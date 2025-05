Echtpaar Bos 60 jaar getrouwd

OUDE PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren heeft Jan (84) en Gé (85) Bos vanmiddag persoonlijk gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.

Jan en Gé leerden elkaar in 1960 kennen toen zij op bezoek waren bij vrienden in Nieuwe Pekela. De 20-jarige dochter van een groenteboer, Gé, zwom in de zomer graag met vriendinnen bij zwembad Oud Alteveer. Na hun ontmoeting was Jan daar ook steeds vaker te vinden. ‘En dat terwijl hij helemaal niet van zwemmen houdt!’ voegt Gé er met een grijns aan toe.

In 1962 vroeg Jan Gé ten huwelijk en in 1965 trouwde het koppel. Na 9 jaar in Nieuwe Pekela te hebben gewoond, verhuisden ze naar Oude Pekela. Daar brachten ze hun zoon en dochter groot. En na 51 jaar wonen ze er nog steeds met veel plezier.

Jan heeft jarenlang bij voormalig strokartonfabriek Britannia gewerkt, terwijl Gé een kantoorbaan had bij Wijnhandel Nieboer. Nu genieten ze van hun welverdiende pensioen. ‘Maar stilzitten doen we niet. Mijn dag zit elke dag vol!’ zegt Jan. Hij is vaak in de tuin bezig en is actief bij verschillende verenigingen, zoals de postzegelclub en de volkskerstzang. Jan en Gé puzzelen en fietsen graag samen. Om fit te blijven bezoeken ze regelmatig het sportcentrum Prenger en Hoekman.

Het paar heeft het diamanten huwelijk afgelopen zondag groots gevierd bij Borgerswoldhoeve in Veendam met zo’n 40 personen. ‘Prachtig was dat! Mijn neef van 92 was er zelfs bij. Die had ik al 10 jaar niet gezien,’ zegt Gé met een stralende glimlach. Het stel kijkt terug op een mooie dag.

Gemeente Pekela