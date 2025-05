Eetbare bloemen op je bord

SCHIPBORG, GASSELTE – Eetbare bloemen maken van ons bord een feestje. Leer welke bloemen je kunt eten en hoe je er heerlijke en kleurrijke gerechten mee maakt. Wie weet tover jij jouw tuin na deelname aan een nieuwe tweedaagse workshop om tot een eetbare bloemenpracht. Fijn voor jou en fijn voor de bijen, vlinders en andere insecten die komen meegenieten van al dit heerlijks! Ook het maken van Bachbloesemremedie komt aan de orde in de tweedaagse workshop van In Het Wilde die op 5 en 6 juni wordt gegeven.



Tijdens twee excursies leer je welke bloemen eetbaar zijn en hoe je ze kunt herkennen.

We bespreken het respectvol plukken, verwerken en drogen van bloemen. Welke bloemen zijn een feestmaal voor ons en ook voor vlinders, bijen en andere insecten? Je leert verschillende toepassingen met eetbare bloemen: bloemen in gerechten als smaakmaker, bloemen als versiering en bloemen in azijn en thee. Je maakt kennis met Bachbloesemremedie is en hoe je dit op een eenvoudige manier zelf kunt maken. Geniet van de pure essentie en levenskracht van bloemen. Eén dagdeel gaan we koken met wilde planten en bloemen. Je maakt een eigen bloemenbereiding en je gaat naar huis met bloemenzout, flesje bloemenazijn of jouw eigen gemaakte Bachbloesemremedie.

Data:

Donderdag 5 juni 10.30 – 16.30 uur

Vrijdag 6 juni 10.30 – 16.30 uur



Locatie donderdag: Nabij Schipborg en Oudemolen

Locatie vrijdag: In het voormalige schoolgebouw Stichting Meester J. Kranenborgschool in Kostvlies (Gasselte)

Opgeven en meer informatie www.inhetwilde.nl

Leah Groeneweg