Genieten van Old School Blues in MFA Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdag vond in Ons Noabershoes een optreden van Gumbo and The Monk plaats.



Het is zaterdagavond 24 mei, even over half zeven als Fabian Schrama en Servaas Bollen, beter bekend als het duo GUMBO & THE MONK de parkeerplaats van Ons Noabershoes in Veelerveen opdraaien. Na even handen schudden beginnen de twee met het uitladen van de apparatuur die ze voor het optreden nodig hebben, waaronder een verscheidenheid aan gitaren. Apparatuur wordt aangesloten, het geluid wordt getest, even pingelen op een gitaar, stemmen, even een liedje proberen. Hoe klinkt het? Is het iets te hard, dan stellen we het nog even bij. Nog even de verlichting testen en bijstellen.

Om even over half acht staat alles gereed voor een avondje onvervalste Old School Blues. Eerst nog even de inwendige mens versterken met een lekkere warme maaltijd en een drankje. Rond acht uur komen de eerste belangstellenden binnen. Nieuwe mensen die verrast zijn door de sfeervolle, kleine ruimte, waarin het optreden gaat plaats vinden. Vanaf kwart voor negen, worden de aanwezigen in 3 sessies van elk zo’n veertig minuten meegenomen in een muzikale ontdekkingsreis langs de geschiedenis van de Blues. Van de juke joints op de katoenplantages in de Mississippi Delta tot aan de blues van Chicago en Detroit. Met de gepassioneerde zang van THE MONK en intens (slide)gitaarwerk van GUMBO laten ze de authentieke klank van de Oer-Blues herleven. Vanaf minuut één luisteren mensen zeer geboeid en zijn ze doodstil tot de laatste klank van een liedje heeft geklonken.

Mensen worden gegrepen door de bijzondere stem van THE MONK in combinatie met het grandioze, subtiele gitaarwerk van GUMBO. Een aantal gitaren is door GUMBO zelf gebouwd van sigarenkistjes, zoals ze destijds door de slaven werden gemaakt. THE MONK gaat hierbij volledig op in wat hij zingt, beleving in optima forma. Je ziet ze genieten. Even een korte blik naar elkaar gevolgd door een kort verhaaltje door THE MONK en ze gaan verder met een volgend nummer. Nummers van o.a. Robert Johnson, Muddy Waters, Jimmy Reed, Howlin’ Wolf, BB.King, Etta James en nog veel meer kwamen voorbij. Na een toegift eindigde dit prachtige Blues optreden met een staande ovatie van de aanwezigen. Blues met een grote B!



Zondag 1 juni a.s. vindt van 11:00 uur tot 13.30 uur het volgende optreden plaats in Ons Noabershoes. Dan presenteert Free Westerhoff middels het “Onbekende Credo van Ede” de levensloop van Ede Staal middels foto’s en filmpjes en nooit eerder uitgebrachte liedjes van en door Ede Staal. Bob Heidema omlijst het geheel met bekende en minder bekende liedjes van Ede.



Zaterdag 27 juni vanaf 20:00 uur kunt u genieten van 2 regionale bands. En wel Ace & Cards met een uur countrymuziek, gevolgd door 1787 Blues & Rock.



Zaterdag 27 september vanaf 20:30 uur staat er een optreden gepland van de The Outtakes, een band die bekend staat als een van de beste sixties coverbands van Nederland. Deze formatie brengt muziek met de kwaliteit die vroeger zo gewoon was. Klassieke rocksongs op authentieke wijze gespeeld. Het repertoire varieert van stoere nummers van onder meer The Free, Small Faces, Kinks, Zombies, The Beatles, The Rolling Stones en Doors tot gevoeliger werk, zoals bijvoorbeeld van The Moody Blues. Maar ook Nederpopsongs van onder meer Brainbox, Golden Earring en Rob Hoeke komen voorbij. Onder het motto ‘Daughters, lock up your Mothers’ rockt The Outtakes de pannen van het dak.

Kaarten voor alle evenementen kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.

Pieter Huttinga