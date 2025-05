Gouden Handen Award project 2025 met VSO De Meentschool in Winschoten bij de Burcht feestelijk afgesloten

WEDDE – Vandaag werd bij de Burcht het Gouden Handen Award project 2025, met VSO De Meentschool in Winschoten, afgesloten.

Op donderdag 20 maart jl. was het voor 62 leerlingen van de VSO De Meentschool in Winschoten een grote dag. Zij overhandigden toen aan het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda houten bloembakken voor op het terrein van het ziekenhuis, borden voor de beweegtuin van het ziekenhuis en bloemen van klei in vazen die in het ziekenhuis te bewonderen zijn. Dhr. dr. B. Wallis de Vries van het Ommelander ziekenhuis, nam de werkstukken in ontvangst.

De VSO De Meentschool heeft dit schooljaar meegedaan aan het Gouden Handen Award project, dat door de F.D. Roosevelt loge en de Guldenroede Club in Winschoten voor de vierde keer voor leerlingen van het praktijkonderwijs georganiseerd werd. De F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club behoren beide tot de International Order of Odd Fellows. Een wereldwijd genootschap, dat humanitaire doeleinden nastreeft en op vele fronten maatschappelijke betrokkenheid toont. De doelstelling van het Gouden Handen project is dat leerlingen die praktisch ingesteld zijn, met hun Gouden Handen laten zien, wat zij allemaal kunnen doen. Zij worden nu ook eens in het zonnetje gezet!

De leerlingen kregen op 20 maart voor hun inspanning tijdens de feestelijke bijeenkomst ook door de burgemeester van Oldambt mw. drs. Cora-Yfke Sikkema een certificaat uitgereikt.

Het project was hiermee nog niet helemaal afgesloten. Vrienden van het OZG organiseerden voor de leerlingen een excursie naar het ziekenhuis. De leerlingen werden zo in de gelegenheid gesteld om op plaatsen in het ziekenhuis te komen, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

De definitieve afsluiting van weer een zeer geslaagd Gouden Handen Award project vond vandaag plaats bij de Burcht in Wedde. De leerlingen werden getrakteerd op een dag vol activiteiten op het terrein van de Burcht. Om in de stijl van een Burcht te blijven, werden de leerlingen in groepen met adellijke titels verdeeld. De groepen heetten: Prinsen en Prinsessen, Jonkheren en Jonkvrouwen, Baronnen en Baronessen, Graven en Gravinnen, Markiezen en Markiezinnen en Hertog en Hertoginnen.



De activiteiten bestonden o.a. uit kanoën, roeien, oud Hollandse spelen, de schat van de Burcht zoeken, touwtrekken, zaklopen, glijden van de glijbaan bij het kasteel buiten de slotgracht, water dragen, het maken van een wapenvlag. De wapenvlag werd aan het eind van de dag gehesen. Kortom, de leerlingen verveelden zich geen moment.

Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. Hamburgers, hotdogs, krentenbollen, fruit, drinken en ijsjes stonden o.a. op het menu. De leerlingen lieten het zich allemaal goed smaken!

Om 14:00 uur kwam er een eind aan de excursie naar de Burcht in Wedde en gingen de leerlingen moe, maar voldaan weer naar school.

De F.D. Roosevelt Loge, de Guldenroede Club, de leerlingen, leerkrachten en begeleiders zijn de heer Frank Ferrari, de burchtheer Kees Jan Prummel en alle andere medewerkers van de Burcht zeer erkentelijk dat zij eraan hebben bijgedragen dat het voor de leerlingen een onvergetelijke dag is geworden!

Claudia Browne

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg en Harry Bakker