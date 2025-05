Hemelvaartsdagraces INT. NK Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) is het alweer tijd voor de derde serie wedstrijden in de strijd om het Int. NK Ovalracing 2025. In de spectaculaire klasse, SuperRods zal de strijd om de Gouden Helm Trofee centraal staan, al zullen de coureurs ook gewoon punten voor het Nederlandskampioenschap kunnen verzamelen. Als gastenklasses staan deze dag de Bangerstox en Saloon Stockcars op het programma. Beide contactklasses staan garant voor volle deelnemersvelden en een hoop spektakel op de korte baan.

Juniorenklasse

De deelname in de juniorenklasse, waarin autoracen vanaf de leeftijd van 11 jaar mogelijk is, zat de afgelopen wedstrijd weer in de lift. Na de eerste wedstrijddag was Teis Fischer uit Ter Apel al de leider in het kampioenschap en na twee wedstrijddagen heeft hij zijn koppositie in het NK Ovalracing verder weten te versterken. Op de tweede positie in het klassement is het Niek Feenstra uit Schoonoord voor Jonas Kruger uit Monchengladbach en Elias Scharwat.

Rookie Rods

In deze standaardklasse werd de vorige wedstrijddag gestreden om de Gouden Helm Bokaal. Na de herkeuring werd Ter Apeler Raymond Kuiper uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Helm 2025 voor Cato Caspers uit Kampen en Keano Boes uit Vroomshoop. Daarnaast is het in het Nederlands kampioenschap ongemeen spannend. Raymond Kuiper gaat in die tussenstand aan de leiding, maar heeft exact evenveel punten als Keano Boes op dit moment. Brian Doddema uit Musselkanaal heeft de derde positie in de tussenstand in handen. Voor nieuweling Merijn Klugkist en Zoé van Wieren.

SuperRods

Met veel snelle bolides en verschillende concepten is de strijd om de Gouden Helm Trofee bij de SuperRods eentje om eens goed voor te gaan zitten. De coureurs zullen gaan loten om hun startposities in de eerste twee manches van de dag. In die twee races kunnen ze punten verzamelen om een zo goed mogelijke startpositie in de finale te veroveren. In de finale gaat dan uiteindelijk gestreden worden om de Gouden Helm titel 2025. Gezien de tussenstand in het Int. Nederlanskampioenschap bij de SuperRods is Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede de favoriet. Hij is de leider in het kampioenschap met een voorsprong van 16 punten op nieuwkomer Nick van Hoogen uit 2e Exloermond. Maar ook Misha Beerlings en David Bonnarens kenden een goede seizoensstart en zullen zich zeker in de strijd gaan mengen. Net als regerend kampioen Kevin Zwiep, hij kon de eerste twee wedstrijddagen niet over zijn eigen Opel Tigra B beschikken maar scoorde alsnog de nodige punten om in de race om de titel mee te kunnen blijven doen.

2.0 Hotrods

Het is momenteel close racing bij de 2.0 Hotrods, niet alleen op het circuit, maar ook in de tussenstand van het Internationaal Nederlandskampioenschap. Na twee wedstrijddagen is Christian Simon uit Bottrop nog altijd de leider in het klassement. Direct achter hem volgt een drietal rijders met exact hetzelfde puntenaantal: Niklas Klaka uit Kevelaer, Rik van der Linden uit Tilburg en Jorden Vowinkel uit Ommen delen de tweede plaats, met slechts zes punten achterstand op Simon. Fabian Baer volgt op de vijfde positie en hoopt het gat van tien punten naar de top snel te verkleinen. Met zulke kleine verschillen is de strijd volledig open en lijkt alles mogelijk tijdens de komende wedstrijden. Naast de nationale titelstrijd bereiden de rijders zich ook voor op enkele belangrijke internationale evenementen. Regerend kampioen Marius Bert uit Bottrop reist halverwege juni af naar Lochgelly (Schotland) om daar deel te nemen aan het Wereldkampioenschap in de klasse. Begin juli staat bovendien het legendarische Ipswich Spedeweekend op het programma. Tijdens dit grootste ovalracingweekend van het jaar in Engeland zullen de 2.0 Hotrods strijden om het British Championship, met een sterke Nederlandse delegatie aan de start.

National Hotrods

Het was volop genieten tijdens de afgelopen wedstrijddag in Ter Apel bij de National Hotrods. Met een sterk deelnemersveld en faire strijd om iedere positie, kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Jeroen Kurvers uit het Limburgse Helden werd tijdens de Paasraces bekroond tot dagwinnaar, vóór Reimon Bos uit Noord-Sleen en Nico Storb uit het Duitse Gelsenkirchen. In de tussenstand van het Internationaal Nederlandskampioenschap Ovalracing delen Johan Sanders (Ter Apel) en Reimon Bos de leiding, beiden hebben exact evenveel punten verzameld. Nico Storb volgt op slechts twee punten achterstand, terwijl Mark Teuben uit Ter Apel daar weer twee punten achter staat. Hij voelt op zijn beurt de druk van John van den Bosch uit Rosmalen, met een verschil van slechts vier punten in het voordeel van Teuben. Tijdens de aankomende derde wedstrijddag van het seizoen staat er opnieuw veel op het spel. Naast punten voor het Nederlandskampioenschap strijden de rijders ook voor het klassement van het overkoepelende NHRRG-kampioenschap. De spanning stijgt, want met zulke minimale verschillen aan de top kan het klassement na één wedstrijddag weer volledig op zijn kop staan.

BMW Cup

Na twee intensieve wedstrijddagen is het klassement volop in beweging. Mathijs van Veen voert de ranglijst aan met 111 punten, maar voelt de druk van Rowen Snijder (103 punten), die met een sterke tweede ronde indruk maakte. Ook het duo Huisman/Snijder (93) blijft in het spoor van de koplopers.

Het middenveld is spannend, met Justin Philips uit Veendam en Torsten Katuin uit Emmer-Compascuum (beiden 86 punten) in een rechtstreeks gevecht om de vierde plek. Daarachter volgen onder anderen Geert Philips (79) en Bryan Jongbloed (76), die hopen dichterbij te kruipen.

Standaard 2000

Na twee wedstrijddagen ligt het klassement in deze klasse ook dicht bij elkaar. Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge voert de ranglijst aan met 111 punten, mede dankzij een uitstekende tweede wedstrijddag. Direct daarachter volgen equipe Bos/Zwiep (107) en Brakels (106), die beiden bijzonder constant presteren. Michel van der Zwaag uit Ter Apel (104) is de vierde rijder boven de 100 punten, en is zeker nog in de race voor de koppositie. Michael Birke volgt op kleine afstand met 98 punten en zal erop gebrand zijn het gat te dichten. Daarachter is het dringen tussen Rhandy Beens en Bas Van der Straat (beiden 88 punten), met wisselende resultaten maar genoeg potentieel om te stijgen.

Als gastenklasses staan de altijd spectaculaire Bangerstox en Saloon Stockcars op het programma. Deze full-contact klasses staan garant voor actie, spanning en crashes. Met een goed gevuld deelnemersveld in beide klasses belooft het een ware show te worden voor het publiek. Verwacht verbogen staal, rokende motoren en rijders die tot het uiterste gaan om als eerste over de streep te komen. Of je nu fan bent van strategische inhaalacties of brute kracht, deze races wil je niet missen!

De races zullen donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.

Meer informatie op www.ovalracing-terapel.nl

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur



Robert Dreier, Voorzitter Noord Nederlandse Ovalracing Ter Apel

Foto’s: Martijn Wieringh