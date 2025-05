Jubileumeditie Westerwolde rijgt!

WESTERWOLDE – Het is dit jaar de 10e editie van Westerwolde rijgt.

Westerwolde rijgt is een tiendaags tuin- en kunstevenement in Westerwolde en omgeving. Er worden dit jaar 22 tuinen/bijzondere locaties aan elkaar geregen! Letterlijk geregen, want in elke tuin ligt een kraal klaar.

Unieke plekjes in een prachtig landschap!

Showtuinen, biologische natuurtuinen en (Engelse) landschapstuinen waarbij het accent ligt op tuinaanleg; kunstenaarstuinen waar de tuin het decor is voor de tentoongestelde kunst, tuinen ingericht voor voedselproductie en theetuinen voor een prettige pauze. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in de tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir.

Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Kloostertuin van Museum Klooster Ter Apel zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Het thema voor 2025 is ‘Flonk’, het Groningse woord voor levenslust. Iets wat Westerwolde rijgt nog steeds heeft na 10 jaar en nog lang hoopt vol te houden. Natuurlijk wordt alles nog gezelliger door optredens van artiesten, van pop tot klassiek, van solo tot koor.

Westerwolde rijgt is van 20 t/m 29 juni.

Op woensdag 25 juni wordt de Westerwolde rijgt FAIR gehouden, in Smeerling. Het thema voor de fair is zoals altijd groen en kunstzinnig.



Meer informatie op onze website www.westerwolderijgt.nl